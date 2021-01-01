هداف سويسرا يعرض خدماته على الهلال السعودي

هل يتعاقد الهلال مع هداف الدوري السويسري؟

عرض هداف الدوري السويسري هذا الموسم، خدماته على نادي الهلال، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الزعيم في استقطاب لاعبين أجانب جدد.

وتدرس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل حاليًا، إجراء عملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن الكاميروني جيان بيير نسامي، مهاجم فريق يانج بويز السويسري، أصبح معروضًا حاليًا على نادي الهلال، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة الفنية بنادي الهلال، بدأت بالفعل في متابعة المهاجم الكاميروني نسامي، وذلك لتحديد موقف النادي من التعاقد معه من عدمه خلال الأيام القادمة.

جيان بيير نسامي انضم لصفوف فريق يانج بويز السويسري عام 2017، ولعب مع الفريق ببطولة الدوري السويسري 120 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 78 هدفًا، ويصنع 18 هدفًا لزملائه بالفريق.

ويتصدر نسامي قائمة هدافي الدوري السويسري هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، حيث حسم الفريق لقب بطولة الدوري السويسري هذا العام لصالحه.

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جاء ذلك بعد انتشار أخبار خلال الساعات الماضية، عن اقتراب الهلال من التعاقد مع المالي موسى ماريجا، مهاجم فريق بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.