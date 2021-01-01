"الهلال سيقع في خطأ فادح .. عليه التعاقد مع فيتوريا"

من سيقود مهمة تدريب الهلال خلال الفترة القادمة؟

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدرع، أن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ستقع في خطأ كبير بعد نيتها التعاقد مع البرتغالي خوسيه موراسي، من أجل تولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الهلال يبحث خلال الوقت الحالي، عن التعاقد مع مدرب جديد، بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي، بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرًا، خاصة في بطولة دوري أبطال آسيا.

الدرع كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يحذر فيها الهلال من التعاقد مع مورايس، واصفًا تلك الخطوة بارتكاب خطأ كبير.

وجاء نص تغريدة الدرع كالآتي: "إذا صحت الأنباء عن توجه إدارة الهلال للتعاقد مع المدرب خوسيه مورايس، فأعتقد من وجهة نظري أنها ترتكب خطأ لأن هذه المرحلة حساسة جدًا".

وتابع: "هذه المرحلة تحتاج لمدرب يعرف الدوري واللاعبين جيدًا، مثل جروج جيسوس، وكوزمين وسامي الجابر وروي فيتوريا ورزفان لوشيسكو، وقد يكون هذا المدرب جيد، ولكن بعد نهاية الموسم".

جاء ذلك في ظل انتشار أخبار قوية، حول توصل إدارة الهلال إلى اتفاق مع خوسيه مورايس مدرب جيونبوك الكوري السابق، من أجل تولي مهمة تدريب الزعيم، بدلًا من روجيرو ميكالي.

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مورايس يمتلك خبرات سابقة في المملكة العربية السعودية، حيث تولى مهمة تدريب الحزم والفيصلي والشباب، حيث حقق مع الأخير بطولة كأس السوبر السعودي.