ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، وما هو ترتيب رونالدو وميسي وصلاح بينهم؟ ومن هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال؟

قدمت لنا بطولة دوري أبطال أوروبا منذ بدايتها عدداً من أبرز الهدافين الذين عرفهم التاريخ، وباعتبار ذات الأذنين مسابقة تتنافس فيها أقوى الأندية في القارة العجوز بل والعالم، فكان من الطبيعي أن تشهد كل مرحلة من مراحلها ظهور لاعبين رائعين يمثلوا أيقونة كرة القدم في زمانهم.

كان راؤول جونزاليس وآندري شيفتشينكو أبرز هدافين أبرزتهم دوري الأبطال خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الحالية، أما الآن فهناك نجمين فرضا نفسيهما بقوة على ساحة كرة القدم، وبالتالي فهما الأكثر دكاً لحصون المنافسين في البطولة وهما رونالدو وميسي.

وفي السنوات الأخيرة، بدأ نجم عربي في التسلل إلى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا ، هو النجم المصري لليفربول محمد صلاح، والذي وضع نفسه بقوة بين كبار الساحرة المستديرة في الفترة الأخيرة.

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لكن، ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟ وما هو ترتيب أساطير هذا الزمان بينهم؟ جول يستعرض قائمة هدافي دوري الأبطال منذ بدايتها في 1955 حتى يومنا هذا.

ميسي ورونالدو .. من الأكثر تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا؟

وفي هذا التقرير سنعود بالذاكرة للخلف، ونستكشف معاً هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور، بدايةً من نسختها الأولى عام 1955 حتى يومنا هذا.

من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟

بمطالعة الجدول الموجود بالأسفل، ستجد أن كريستيانو رونالدو هو هداف دوري أبطال أوروبا على مر العصور، لكنه غير آمن على عرشه، فليونيل ميسي هو الوصيف بفارق ضئيل بالنسبة للبرغوث.

يحتل راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق المركز الثالث مناصفةً مع نجم بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفسكي، والذي سيفك الارتباط في قادم الأيام بالتأكيد.

كريم بنزيما هو صاحب الترتيب الخامس في القائمة بفارق صغير جداً عن الثنائي، ومن المتوقع أن يكون هو منافس البولندي الأول على المركز الثالث، ويترك المركز الخامس لراؤول.

أما نجم ليفربول محمد صلاح، فيأتي في المركز 35 في القائمة، حيث سجل حتى الآن 25 هدفًا في دوري أبطال أوروبا .

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

الترتيب اللاعب عدد الأهداف عدد المباريات معدل الأهداف في المباراة 1 كريستيانو رونالدو 134 174 0.77 2 ليونيل ميسي 118 147 0.81 =3 روبيرت ليفاندوفسكي 71 94 0.76 =3 راؤول جونزاليس 71 142 0.5 5 كريم بنزيما 69 125 0.55 6 رود فان نيستلروي 56 73 0.77 7 تييري هنري 50 112 0.45 8 ألفريدو دي ستيفانو 49 58 0.84 =9 آندري شيفتشينكو 48 100 0.48 =9 زلاتان إبراهيموفيتش 48 120 0.4 11 توماس مولر 47 120 0.39 =12 إيزيبيو 46 65 0.71 =12 فيليبو إنزاجي 46 81 0.57 14 ديدييه دروجبا 44 92 0.48 15 أليساندرو ديل بييرو 42 89 0.47 =16 نيمار 41 65 0.63 =16 سيرخيو أجويرو 41 73 0.55 18 فيرينتس بوشكاش 35 41 0.85 19 إدينسون كافاني 35 65 0.54 20 جيرد مولر 34 35 0.95 21 فيرناندو مورينتس 33 93 0.35 22 أريين روبين 31 110 0.28 =23 صامويل إيتو 30 78 0.38 =23 واين روني 30 85 0.35 =23 كاكا 30 86 0.35 =23 فرانشيسكو خينتو 30 89 0.34 =27 دافيد تريزيجيه 29 58 0.50 =27 روي ماكاي 29 61 0.48 =27 باتريك كلويفرت 29 71 0.41 =30 جيان بيير بابين 28 37 0.76 =30 ريان جيجز 28 145 0.19 32 ريفالدو 27 73 0.37 =33 ماريو جوميز 26 44 0.59 =33 لويس سواريز 26 64 0.41 =35 ماريو جارديل 25 46 0.54 =35 روبين فان بيرسي 25 59 0.42 =35 هيرنان كريسبو 25 65 0.38 =35 أنطوان جريزمان 25 68 0.37 =35 محمد صلاح 25 54 0.46

ستلاحظ في الجدول أن أغلب الهدافين ممن لعبوا في البطولة في شكلها الجديد الذي بدأ موسم 1992، والسبب في ذلك أن البطولة بالنظام الجديد أتاحت عدداً أكبر من المباريات خلال الموسم الواحد، وهذا تسبب أيضاً في وجود عدد من اللاعبين في الجدول السابق لعبوا في حقبة التسعينيات.

ومع ذلك، هناك لاعب استطاع الحفاظ على وجوده ضمن أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا ، وذلك بالرغم من أنه حضر الحقبة السابقة لعام 1992 الذي تغير فيه شكل ونظام البطولة، هذا اللاعب هو نجم ريال مدريد السابق ألفريدو دي ستيفانو.

تواجد نجمي الميرينجي السابقان اللذان دافعا عن القميص الأبيض في الفترة بين 1950 و1960 فيرينتس بوشكاش وفرنشيسكو خينتو في قائمة العشرين أيضاً، كذلك دخل فيها مهاجم بايرن ميونخ السابق جيرد مولر ، والذي يمتلك أعلى معدل أهداف في المباراة حتى الآن 0.95.

وصل معدل الأهداف في كل مباراة لبوشكاش 0.85، أما دي ستيفانو فقد وصل معدله إلى 0.84، فيما لم يتجاوز معدل ليونيل ميسي 0.81، والذي يمتلك أعلى معدل للأهداف في كل مباراة في الحقبة الجديدة التي بدأت منذ 1992.