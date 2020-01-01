ميسي ورونالدو .. من الأكثر تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا؟

سجل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو العديد من الأهداف خلال مسيرتهما الكروية، لكن من الأكثر أهدافًا بين نجمي برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سجل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الكثير الكثير من الأهداف خلال مسيرتهما الطويلة في كرة القدم، وقد حطما عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية.

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وخاض اللاعبان صراعًا شرسًا في الليجا حين كان رونالدو لاعبًا لريال مدريد، ورغم رحيل النجم البرتغالي إلى يوفنتوس إلا أن صراع الأهداف لم يختف مع غريمه ميسي نجم برشلونة، وبالطبع كان مسرحه دوري أبطال أوروبا.

من الأكثر فوزًا بالألقاب بين ميسي ورونالدو؟

تُرى من الأكثر أهدافًا بين ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا؟ لنرى ..

ليونيل ميسي ... 115 هدفًا في دوري أبطال أوروبا

بدأت مسيرة ميسي في دوري الأبطال موسم 2004-2005، ولم يلعب سوى مباراة واحدة ولم يُسجل خلالها أي هدف.

تطورت مشاركة نجم برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم التالي 2005-2006، إذ لعب 6 مباريات وغاب عن النهائي للإصابة، وقد سجل هدفه الأول في البطولة وكان خلال مباراة الفوز على باناثينايكوس 5-0 في الجولة الرابعة من دوري المجموعات.

بدأت فيما بعد أهداف ميسي تزداد في دوري الأبطال، وكان أفضل مواسمه تهديفيًا موسم 2011-2012 وقد أحرز 14 هدفًا خلال 11 مباراة وخرج مع برشلونة من نصف النهائي أمام تشيلسي.

وفيما يلي توضيحًا لأهداف ميسي في دوري الأبطال مع برشلونة خلال مواسمه في البطولة ...

الموسم الفريق مباريات أهداف تمريرات حاسمة 19/20 برشلونة 7 3 1 18/19 برشلونة 10 12 3 17/18 برشلونة 10 6 2 16/17 برشلونة 9 11 2 15/16 برشلونة 7 6 1 14/15 برشلونة 13 10 6 13/14 برشلونة 7 8 - 12/13 برشلونة 11 8 2 11/12 برشلونة 11 14 5 10/11 برشلونة 13 12 3 09/10 برشلونة 11 8 - 08/09 برشلونة 12 9 5 07/08 برشلونة 9 6 1 06/07 برشلونة 5 1 - 05/06 برشلونة 6 1 1 04/05 برشلونة 1 - -

بلغ عدد أهداف ميسي في دوري الأبطال 113 هدفًا خلال 139 مباراة، وقد صنع 32 هدفًا.

كريستيانو رونالدو ... 130 هدفًا في دوري أبطال أوروبا

بدأت مسيرة كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال موسم 2003-2004، وكان يرتدي قميص مانشستر يونايتد، وقد خاض معه 5 مباريات لم يُسجل خلالها أي هدف.

غابت أهداف النجم البرتغالي عن دوري الأبطال في الموسمين التاليين كذلك، رغم أنه لعب 13 مباراة، وقد اكتفى بصناعة هدفين.

شهد موسم 2006-2007 الهدف الأول لرونالدو في دوري أبطال أوروبا، ولم يكتف نجم اليونايتد بهدف واحد بل أحرز هدفين ضد روما في إياب ربع النهائي الذي انتهى 7-1 لصالح الفريق الإنجليزي، وقد أضاف هدفًا ثالثًا هذا الموسم كان في نصف النهائي أمام ميلان.

من الأكثر فوزًا بالجوائز الفردية بين ميسي ورونالدو؟

خاض رونالدو موسمين آخرين مع اليونايتد في دوري الأبطال وسجل خلالهم 12 هدفًا، ومن ثم كان الانتقال إلى ريال مدريد.

لعب صاروخ ماديرا 9 مواسم من دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، سجل في أول موسمين 13 هدفًا لكن بداية انفجاره تهديفيًا كانت خلال موسم 2011-2012، إذ أحرز 10 أهداف.

أفضل مواسم رونالدو تهديفيًا مع ريال مدريد كان موسم 2013-2014 وأحرز خلاله 17 هدفًا في 11 مباراة، وانتهى بتتويج الملكي بلقبه العاشر في البطولة بقيادة كارلو أنشيلوتي.

انتقل رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018 ولعب معه دوري الأبطال 2018-2019 وهنا عادت أرقامه التهديفيه تتراجع، إذ اكتفى بإحراز 6 أهداف خلال 9 مباريات.

وفيما يلي توضيحًا لأهداف رونالدو في دوري الأبطال مع برشلونة خلال مواسمه في البطولة ...

الموسم الفريق مباريات أهداف تمريرات حاسمة 19/20 يوفنتوس 8 4 1 18/19 يوفنتوس 9 6 2 17/18 ريال مدريد 13 15 3 16/17 ريال مدريد 13 12 5 15/16 ريال مدريد 12 16 4 14/15 ريال مدريد 12 10 4 13/14 ريال مدريد 11 17 5 12/13 ريال مدريد 12 12 1 11/12 ريال مدريد 10 10 3 10/11 ريال مدريد 12 6 4 09/10 ريال مدريد 6 7 2 08/09 مانشستر يونايتد 12 4 3 07/08 مانشستر يونايتد 11 8 1 06/07 مانشستر يونايتد 11 3 5 05/06 مانشستر يونايتد 6 - - 04/05 مانشستر يونايتد 7 - 2 03/04 مانشستر يونايتد 5 - 1

بلغ عدد أهداف كريستيانو رونالد في دوري الأبطال 131 هدفًا خلال 176 مباراة، وقد قدم لزملائه 46 تمريرة حاسمة.

من الأكثر أهدافًا في دوري أبطال أوروبا، رونالدو أم ميسي؟

الأرقام تتحدث بوضوح عن تفوق رونالدو بنتيجة 131 مقابل 115، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بدأ اللعب في البطولة قبل منافسه الشرس ميسي، وأنه لعب عددًا أكبر من المباريات.

الرهان الآن على موعد اعتزال النجمين أو على الأقل مغادرتهما القارة العجوز وتوديع اللعب في دوري الأبطال، إذ وصل رونالدو لعامه الـ34 فيما وصل ميسي لعامه الـ32.