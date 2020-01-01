ما هو ترتيب هدافي الدوري التونسي عبر التاريخ؟
تشهد الكرة التونسية، طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، ويشتعل الدوري التونسي بالمنافسة، بين العديد من الفرق القوية، مثل رأسها الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي وغيرهم.
ويتواجد في الدوري التونسي، العديد من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي، والذين يعتبروا امتدادًا للعديد من النجوم والمهاجمين المميزين الذين مروا على الدوري التونسي.
وفي السنوات الأخيرة، تواجد هدافين مميزين في الدوري التونسي، ولكن هل يتواجدوا في ترتيب هدافي الدوري التونسي عبر التاريخ؟
كم عدد البطولات الأفريقية التي حققتها الأندية التونسية؟
وفي هذا التقرير، سنستعرض معًا، هدافي الدوري التونسي، عبر التاريخ منذ انطلاقة حتى يومنا هذا.
من هو الهداف التاريخي للدوري التونسي؟
يتصدر التونسي الهادي البياري، لاعب الإفريقي في فترة الثمانينات، قائمة الهدافين التاريخين للدوري التونسي، بعدما نجح في تسجيل 117 هدفًا، متفوقًا بهدف وحيد على مواطنه عزالدين شقرون، لاعب سكك حديد الصفاقسي.
وفيما يلي جدول يوضح قائمة الهدافين التاريخين للدوري التونسي..
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|الفريق
|1
|الهادي البياري
|117
|الأفريقي
|2
|عز الدين شقرون
|116
|سكك حديد الصفاقسي
|3
|طارق ذياب
|107
|الترجي
|4
|الحبيب موفو
|99
|النجم الساحلي
|5
|محمد صالح الجديدي
|98
|الأفريقي
|6
|عادل السليمي
|90
|الأفريقي
|7
|عبد القادر بلحسن
|89
|النادي الأولمبي للنقل - الترجي - البنزرتي
|8
|عبد المجيد التلمساني
|88
|الترجي
|9
|عبد الحميد هرقال
|85
|الملعب التونسي
|10
|نبيل بالشاوش
|82
|لأولمبي الباجي - الملعب التونسي - الصفاقسي
|=11
|منصف الخزيني
|81
|الأفريقي
|=11
|سامي التواني
|81
|الأفريقي- الملعب التونسي