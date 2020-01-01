ما هو ترتيب هدافي الدوري التونسي عبر التاريخ؟

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي عبر التاريخ، ومن هو الهداف التاريخي للدوري التونسي؟

تشهد الكرة التونسية، طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، ويشتعل الدوري التونسي بالمنافسة، بين العديد من الفرق القوية، مثل رأسها الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي وغيرهم.

ويتواجد في الدوري التونسي، العديد من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي، والذين يعتبروا امتدادًا للعديد من النجوم والمهاجمين المميزين الذين مروا على الدوري التونسي.

وفي السنوات الأخيرة، تواجد هدافين مميزين في الدوري التونسي، ولكن هل يتواجدوا في ترتيب هدافي الدوري التونسي عبر التاريخ؟

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وفي هذا التقرير، سنستعرض معًا، هدافي الدوري التونسي، عبر التاريخ منذ انطلاقة حتى يومنا هذا.

من هو الهداف التاريخي للدوري التونسي؟

يتصدر التونسي الهادي البياري، لاعب الإفريقي في فترة الثمانينات، قائمة الهدافين التاريخين للدوري التونسي، بعدما نجح في تسجيل 117 هدفًا، متفوقًا بهدف وحيد على مواطنه عزالدين شقرون، لاعب سكك حديد الصفاقسي.

وفيما يلي جدول يوضح قائمة الهدافين التاريخين للدوري التونسي..