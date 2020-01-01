كم عدد البطولات الأفريقية التي حققتها الأندية التونسية؟

مع بداية دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية لموسم 2020-21، تعرف على أكثر الفرق التونسية تحقيقًا للألقاب في كل بطولة؟

بدأت المباريات الأفريقية لموسم 2020-21، وتسعى الأندية التونسية خلالها لتحقيق أحد الألقاب، إما دوري أبطال أفريقيا، أو الكونفدرالية.

ويشارك هذا الموسم، كل من الترجي، والصفاقسي في دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب النجم الساحلي والاتحاد المنستيري في الكونفدرالية.

المزيد من الفرق

وسنستعرض معًا في الأسطر التالية، أثر الأندية التونسية، حصولًا على البطولات الأفريقية في التاريخ.

ما هي أكثر الفرق التونسية تحقيقًا للألقاب؟

كم عدد بطولات دوري أبطال أفريقيا للفرق التونسية؟

تمتلك الأندية التونسية، ستة ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، سواء بالمسمى القديم " الكأس الإفريقية للأندية البطلة"، أو المسمى الجديد.

وتم تغير اسم البطولة من الكأس الإفريقية للأندية البطلة، إلى دوري أبطال أفريقيا في 1997.

وفيما يلي جدول يوضح ألقاب الأندية التونسية، في دوري أبطال أفريقيا.

النادي عدد الألقاب سنوات الإنجاز الترجي 4 1994, 2011, 2018, 2019. النجم الساحلي 1 2007 الأفريقي 1 1991

كم عدد بطولات كأس الكونفيدرالية للفرق التونسية؟

تسيطر الأندية التونسية، على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 5 ألقاب، كما تمتلك الأندية التونسية 8 بطولات في كأس الكؤوس، وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتم إطلاق بطولة الكونفدرالية في 2004 بعد دمج بطولتي، كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي وتم الغاء آخر بطولتين.

في بطولة الكونفدرالية، تمتلك الأندية التونسية 5 ألقاب، حقق الصفاقسي منها 3 ألقاب في أعوم 2007، 2008، و2013، بينما حقق النجم اللقب مرتين في 2006، و2015.

وفي كأس الاتحاد الأفريقي، فاز النجم الساحلي بالبطولة ثلاث مرات في أعوام 1995، 1997، و1999، بينما فاز الصفاقسي باللقب في 1998.

ما هي القنوات الناقلة للدوري التونسي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

بينما حققت الأندية التونسية كأس الكؤوس 4 مرات، كان للنجم الساحلي منها لقبين في 1997، 2003، والترجي في 1998، بينما سبقهم البنزرتي في 1988.

كم عدد بطولات السوبر الأفريقي للفرق التونسية؟

حققت الأندية التونسية، في تاريخها لقب السوبر الأفريقي 3 مرات، وكانت لصالح النجم الساحلي لقبين في أعوام 1998، 2008، ولقب وحيد للترجي في 1995.