بعد تعرضه لهجوم كبير .. حمد الدبيخي يتراجع: لم أصف منتخب الكويت بـ"الحصالة"!

حمد الدبيخي يتراجع عن وصف الكويت بـ"الحصالة"..

كشف حمد الدبيخي، نجم الاتفاق والمنتخب السعودي السابق، عن حقيقة تصريحه تجاه منتخب الكويت ووصفه بـ(الحصالة)، وهو الذي فتح أبواب الهجوم الجماهيري الكبير ضده، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتعرض الدبيخي لانتقادات واسعة، بسبب حديثه عن وجود منتخبات ستكون بمثابة حصالة في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026، مثل الكويت والصين، فيما علّق المدرب الكويتي عادل عقله، على تصريح نجم الاتفاق السابق، برسالة شديدة اللهجة، واصفًا إياه بأنه ليس بصاحب تاريخ كروي كبير، مثل ماجد عبد الله وسامي الجابر وصالح النعيمة، ولا يجب وصف الأزرق بالحصالة.

وأثناء الحديث عن أزمة نتائج الاتفاق، تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، وجه الإعلامي سعود الصرامي، سؤالًا مفاجئًا إلى حمد الدبيخي، عبر برنامج (ملاعب) مع فيصل الجفن، بشأن وصف فريق الاتفاق - في وقته الحالي - بـ(الحصالة)، على غرار وصف الدبيخي للكويت بهذه الكلمة، ليخرج نجم النواخذة السابق، مؤكدًا أنه لم يقل هذا الأمر.

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وأضاف الدبيخي "أنا قلت إن هناك منتخبات ستكون حصالة، ولكني ما قلت الكويت"، فيما رد عليه فيصل الجفن، بأنه أتبع رسالته حول المنتخبات الحصالة بالاستشهاد بالكويت، ليكون رد الدبيخي بمثابة تراجع عن الكلمة التي ذكرها بشأن الأزرق.

ونوه الدبيخي أنه لا ينتقد إدارة الاتفاق بشأن أزمة الفريق الأخيرة، لعلمه بأن جميع الأمور ليست بيد الإدارة، مضيفًا أن هناك أندية تتمتع بالرعايات والتدفقات المالية الكبيرة، متسائلًا بشأن كيفية توفير الإدارة الاتفاقية للمقابل المادي الذي يمكنه من فسخ عقد المدرب جيرارد.

وتلقى الاتفاق خسارة أمام القادسية، في ديربي الشرقية، بنتيجة (0-1)، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، ليحتل المركز الحادي عشر في جدول المسابقة، برصيد 11 نقطة.