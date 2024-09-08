"ما هو تاريخك الكروي؟ أنت لست ماجد أو الثنيان" .. مدرب كويتي يفتح النار على حمد الدبيخي بعد تصريح الحصالة!

نجم الاتفاق السابق يواجه غضبًا كويتيًا عارمًا..

لم تمر كلمة (الحصالة)، التي وصف بها حمد الدبيخي، نجم الاتفاق ولاعب المنتخب السعودي السابق، منتخب الكويت، مرور الكرام، حيث لاقى هجومًا واسعًا من قِبل الجماهير الكويتية، بداعي قيام الدبيخي بالإساءة إلى الأزرق، بطل كأس آسيا 1980، وحامل لقب كأس الخليج في 10 نسخ.

الدبيخي وصف المنتخب الكويتي، بأنه مثل الصين، وهذه المنتخبات تكون بمثابة (الحصالة) في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026، خلال تصريحه عبر فضائية أبوظبي الرياضية، الأمر الذي فجر غضبًا كبيرًا تجاه نجم الاتفاق السابق.

من جانبه، اعترف المدرب عادل عقله، أحد لاعبي نادي الكويت، والمنتخب الكويتي سابقًا، بأن منتخب بلاده يمر بفترة صعبة، فيما شن هجومًا ضد حمد الدبيخي بسبب كلمة (الحصالة)، التي وصفها بأنها معيبة، لمنتخب كبير له تاريخه وصولاته وجولاته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجه عقله، عبر تصريحات لفضائية (اي تي في) الكويتية، رسالة إلى الدبيخي، قائلًا "يمكنك القول إن منتخب الكويت لم يعد مثل السابق، أو إمكانياته أقل من إمكانيات بعض الفرق، وهذا حق مشروع، ولكن لا تقل حصالة ولا عشرة مثلك، ما تاريخك الكروي؟ أنت لست ماجد عبد الله، أو سامي الجابر، أو صالح النعيمة، أو فيصل بوثنين، أو ياسر القحطاني، وأيضًا هم لا يقولون مثل تلك الكلمة لأنهم أساطير، ولكن ما تاريخك أنت؟ إذا لم تكن صاحب تاريخ كبير، فحاول أن تعوض النقط بشيء آخر، وابتعد عن الكويت أو البحرين أو عمان، ومن حقك أن تنتقد، ولكن بكل احترام للمنتخب الكويتي".

واستهل منتخب الكويت، مشواره في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالتعادل الإيجابي مع الأردن بنتيجة (1-1)، ضمن المجموعة الثانية، التي شهدت فوزًا وحيدًا في الجولة الأولى، من نصيب العراق، الذي فاز على سلطنة عمان (1-0).