بعد هجوم رئيس الهلال .. تحديد موعد نهاية عمل لجنة توثيق البطولات أخيرًا

اتحاد الكرة ينهي أزمة "التوثيق" أخيرًا..

SHAHID

أخيرًا وبعد طول انتظار.. اتفقت الأندية السعودية مع الاتحاد المحلي لكرة القدم، على موعد "بدء" عمل لجنة مشروع توثيق البطولات.

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عدد كبير من الأندية على رأسها الهلال، كانت قد طلبت في وقتٍ سابق، بتوثيق تاريخ كرة القدم السعودية؛ للابتعاد عن الجدل المثار بشأن الألقاب الرسمية وغير الرسمية.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، تحديد يومي 25 و26 مارس الجاري؛ لبدء سير أعمال فريق العمل، في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

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الصحيفة كشفت عن أنه في ديسمبر القادم؛ سيتم عرض "التقرير النهائي" لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، على ممثلي الأندية؛ من أجل التصويت عليه، واعتماده بعد الموافقة.

وكان اتحاد الكرة السعودي اعتمد في اجتماعه مع الأندية، مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، "ممثلي" كل فريق في لجنة التوثيق؛ رغم أن النصر، طلب التأجيل.

جدير بالذكر أن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، كان قد هاجم اتحاد الكرة السعودي، في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب المماطلة في توثيق البطولات.

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