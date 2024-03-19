"كنت آمل أن يتجاوز حججه" .. رئيس الهلال يفتح النار على اتحاد كرة القدم السعودي

تصريحات جريئة ومثيرة من فهد بن نافل

SHAHID

فتح فهد بن نافل رئيس الهلال النار على اتحاد كرة القدم السعودي وكال له عدة اتهامات باختراع الحجج والقيام بتحديثات قانونية مطاطية، وذلك بشأن ملف توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

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ملف التوثيق من الملفات الأكثر جدلًا في كرة القدم السعودية، خاصة مع اختلاف الأندية حول موعد بدء الدوري السعودي وعدد بطولات كل نادٍ، وقد طالبت عديد الجهات اتحاد الكرة بتحمل المسؤولية وحسم هذا الملف تمامًا، وقد استجاب مؤخرًا وأطلق مشروع التوثيق وكون له فريق عمل يضم مرشحين من الأندية، لكن المشروع لم يتقدم عن تلك الخطوة سوى بإلغاء ذلك الفريق وإعادة تكوينه مجددًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الأمر تسبب في هجوم بن نافل الشرس على المسؤولين في الاتحاد، حيث كتب على حسابه في منصة إكس "مضى على توجيه "وزارة الرياضة" بإحالة مشروع توثيق بطولات الأندية إلى الاتحاد السعودي أكثر من ستة أعوام ونصف.. ومضى على التغريدة المقتبسة قرابة ثلاثة أعوام كنت أتأمل بعدها أن يتجاوز الاتحاد السعودي كافة الظروف التي يتحجج بها بجائحة كورونا وغيرها من الظروف..! تحقّقت المفاجأة في يناير عام 2023 بالإعلان عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالتعاون مع (FIFA)؛ بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية من منسوبي الأندية، الذين يرشحون فريقًا للعمل ويتم التصويت عليهم، وهو ما حدث، وتم الاتفاق وفقًا للميثاق أن يكون الموعد النهائي للمشروع بتاريخ 11 مارس 2024".

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أضاف "دارت الأيام.. ومرّت الشهور ولم يعقد فريق العمل اجتماعًا واحدًا بلا مبررات مقنعة.. إلى أن حدث ما كان متوقعًا في شهر ديسمبر 2023، بإلغاء فريق العمل المصوّت عليه في بداية المشروع، بحجة وجود فرق صعدت، وبعض إدارات الأندية تغيّرت..! ولديهم الرغبة في ترشيح أشخاص آخرين.. وأندية أخرى انتقلت ملكيتها..!".

أتم "اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024.. تعود القصة للبداية من جديد.. بتحديثات قانونية مطاطية.. ونتائج تحتكم لتصويت الأندية، وليس على خبراء "فيفا" وآليات التوثيق العلمية.. قصة نترقب بماذا سيدهشنا الاتحاد السعودي في فصولها الطويلة..! ختامًا.. مشروع تخصيص الأندية أُطلقت منه مرحلة، وتبقى مراحل أخرى وفقًا لما تم إعلانه.. لذا؛ يتطلب من القائمين على مشروع توثيق بطولات الأندية أن يواكبوا هذه النقلات التاريخية في رياضة المملكة وليس أن يجعلوها حجة لاستنزاف الوقت في (تصويت وإلغاء.. تصويت وإلغاء)..!".

يُشار إلى أن ممثلي الأندية سيُصوتون مساء اليوم الثلاثاء لاختيار فريق العمل الجديد والذي سيتكون من 5-11 عضوًا، وكذلك سيطرح اتحاد الكرة خلال الاجتماع الميثاق الجديد للمشروع.

SHAHID