كلوب يوحد قطبي مانشستر ضده.. وسولشاير يكشف خطة السيارات الكهربائية

هجوم جديد من مانشستر

يبدو أن تصريحات الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في بداية الموسم لن تمر مرور الكرام.

بعد رد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على كلوب، ها هو النرويجي أولى جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد يرد عليه هو الآخر.

ماذا قال كلوب؟

قبل مباراة افتتاح الموسم لليفربول أمام نوريتش سيتي قال كلوب عن إدارة الأندية لسوق الانتقالات الصيفية: "لا أعرف كيف يفعل ذلك مانشستر يونايتد. لدينا طرقنا وننفق بما يتوازى مع دخلنا؛ أنفقنا هذا العام ما ربحناه".

وأنفق مانشستر يونايتد ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جادون سانشو ورافاييل فاران هذا الصيف.

كيف رد سولشاير على كلوب؟

رد سولشاير على تصريحات كلوب جاء متأخرًا قليلًا لكنه قويًا: "ندير النادي- مانشستر يونايتد- بشكل جيد".

وواصل مدرب مانشستر يونايتد هجومه على كلوب "لدينا جمهور كبير وعقود رعاية جيدة. كمدرب ترغب في الإنفاق أكثر وأكثر لكنني سمعت كلمة "لا" مرات قليلة".

وتابع سولشاير "إدارة الأندية الأخرى متروكة لكل نادٍ. هناك نماذج مختلفة لأندية مختلفة. لقد بدأت في شراء السيارات الكهربائية".

البعض قال إن تلميح سولشاير بشرائه سيارات كهربائية يعود إلى منافسيه اللذين تتركز ثروتهما في البترول والغاز؛ مثل مانشستر سيتي المملوك للإماراتيين وتشيلسي المملوك لرجل الأعمال الروسي رومان إبراهيموفيتش الذي يعمل في الغاز.

ماذا قال جوارديولا لكلوب؟

تصريحات كلوب السابقة رد عليها بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي وقال: "نريد الاستثمار في كرة القدم فما المشكلة في ذلك؟ لدينا حدود في الإنفاق وفقًا للعب المالي النظيف، من لا يوافق على ذلك فبإمكانه الذهاب للمحكمة ومحاولة شكوتنا".

ستجدون هنا رد جوارديولا كاملًا.

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