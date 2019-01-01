تصفيات آسيا لكأس العالم

هجوم المنتخب السعودي ينتظر الهدف الـ600 أمام أوزبكستان

التعليقات()
يحل ضيفاً على منتخب أوزبكستان، متصدر المجموعة الرابعة في طشقند

ينتظر المنتخب السعودي لكرة القدم الوصول إلى رقم جديد في مسيرته الطويلة وذلك خلال مواجهة أوزبكستان في التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وبحسب لغة الأرقام فأن هجوم منتخب الصقور الخُضر سجل خلال مسيرته 599 هدف، وأصبح على بُعد هدف واحد فقط من أجل الوصول إلى الهدف الـ600 بمختلف المسابقات والمباريات.

رقميًا فأن مهاجمي الأخضر على مدار التاريخ يتربعون على صدارة الهدافين، بينما سجل لاعبي الوسط 313، وأخيرًا سجل المدافعين 85 هدف.

اختيارات المحررين

المنتخب السعودي يخوض اليوم مباراة معقدة، عندما يحل ضيفاً على منتخب أوزبكستان، متصدر المجموعة الرابعة في طشقند.

ياسر المسحل : سنُقدم مباراة كبيرة أمام أوزبكستان ولا أزمة في الطقس البارد

ويحتل الأخضر المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، من 3 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان (3 مباريات)، ونقطة أمام فلسطين، الثالثة، المتساوية بالنقاط مع سنغافورة (خاضت الأخيرة 4 مباريات)، بينما يقبع اليمن في المركز الأخير برصيد نقطتين من 3 مباريات.

ويحتاج الأخضر إلى تحقيق الفوز غداً لكبح جماح المنتخب الأوزبكي في هذه المجموعة واعتلاء الصدارة، ولا سيما مع تحسن نتائج المنتخب الأوزبكي بعد عودة المدرب فاديم أبراموف لقيادة الفريق خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر.

إغلاق