ياسر المسحل : سنُقدم مباراة كبيرة أمام أوزبكستان ولا أزمة في الطقس البارد

يحل ضيفاً على منتخب أوزبكستان، متصدر المجموعة الرابعة في طشقند

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على جاهزية لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض مباراة أوزبكستان مساء اليوم في طشقند.

المنتخب السعودي يخوض اليوم مباراة معقدة، عندما يحل ضيفاً على منتخب أوزبكستان، متصدر المجموعة الرابعة في طشقند في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

المسحل في تصريحاته لقناة العربية ردًا على خوض المباراة في طقس بارد قال : " صحيح أننا سنلعب المباراة في طشقند وسط أجواء باردة، لكن يفضل اللاعبون الطقس البارد مقارنة بالأجواء الحارة".

وردًا على صعوبة المواجهة قال المسحل : "الجميع داخل صفوف الأخضر يشعر بأهمية هذه المواجهة وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية"

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وأنهى المسحل تصريحاته : "اللاعبون وعدوني بتقديم مباراة كبيرة أمام أوزبكستان، من أجل تحقيق نتيجة مرضية وكذلك الظهور فنيًا بشكل جيد".

يُذكر أن الأخضر يحتل المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، من 3 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان (3 مباريات)، ونقطة أمام فلسطين، الثالثة، المتساوية بالنقاط مع سنغافورة (خاضت الأخيرة 4 مباريات)، بينما يقبع اليمن في المركز الأخير برصيد نقطتين من 3 مباريات.