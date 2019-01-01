هتان باهبري يرفض الراحة في الإجازة السنوية

باهبري نشر فيديو عبر حساباته الشخصي يكشف فيه عنه قيامه ببعض التدريبات الرياضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الدولي السعودي هتان باهبري لاعب نادي الهلال السعودي عن رفضه الحصول على راحة سلبية على الرغم من تواجده في فترة إجازة حاليًا برحلة أوروبية.

باهبري نشر فيديو عبر حساباته الشخصي يكشف فيه عنه قيامه ببعض التدريبات الرياضية أثناء تواجده في الإجازة رفقة عائلته.

اللاعب أظهر قيامه بأداء تمارين تقوية العضلات والمحافظة على مخزونه اللياقي في مراكز التدريب الرياضية العالمية .

وتفاعلت جماهير الهلال مع اللاعب حيث أبدت إعجابها بما يقوم به وحرصه على المحافظة على نفسه.

اللاعب الذي انضم للزعيم من نادي الشباب في يناير الماضي سجل أسرع هدف مع الفريق الهلالي في مسابقة دوري أبطال آسيا العام الحالي في مباراة العين الإماراتي التي أقيمت في استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

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يُذكر أن باهبري يتواجد حاليًا في رحلته الأوروبية في دول بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا برفقة عائلته .