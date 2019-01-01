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كاريلي : الهلال لم يفاوضني رسميًا ولا مانع مع تدريبه

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Alexandre Schneider/Getty
لا أعلم شيء عما تداولته الصحف عن مفاوضات نادي الهلال
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي كورينثيانز البرازيلي عن حقيقة الأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات معه من قبل مسؤولي نادي الهلال السعودي لقيادة الفريق الموسم المُقبل.

كاريلي قال في تصريحاته لصحيفة "جلوبو" : "لا أعلم شيء عما تداولته الصحف عن مفاوضات نادي الهلال، حاليا أركز مع فريقي كورينثيانز".

وأضاف مدرب نادي الوحدة : "وصل وكيل أعمالي باولو بيتومبيرا من الصين قبل أيام قليلة، سألتقي به وعندها فقط سأعرف شيئًا مختلفًا".

وشدد المدرب البرازيلي على عدم وجود مفاوضات رسمية قائلاً : "لا يوجد شيء رسمي عن مفاوضات الهلال، أفضل عدم التفكير في الأمر.

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 وأضاف كاريلي تصريحاته مؤكدًا أنه ليس لديه أي مشكلة في العودة للعيش في المملكة العربية السعودية، حيث تم التعامل بشكل رائع.

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وأنهى البرازيلي تصريحاته قائلاً : كانت المشكلة الوحيدة في تجربة المدرب السابقة مع الوحدة هي بنية النادي التحتية، أما الهلال فهو أغنى نادي في السعودية.

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