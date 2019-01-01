كاريلي : الهلال لم يفاوضني رسميًا ولا مانع مع تدريبه

لا أعلم شيء عما تداولته الصحف عن مفاوضات نادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي كورينثيانز البرازيلي عن حقيقة الأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات معه من قبل مسؤولي نادي الهلال السعودي لقيادة الفريق الموسم المُقبل.

كاريلي قال في تصريحاته لصحيفة "جلوبو" : "لا أعلم شيء عما تداولته الصحف عن مفاوضات نادي الهلال، حاليا أركز مع فريقي كورينثيانز".

وأضاف مدرب نادي الوحدة : "وصل وكيل أعمالي باولو بيتومبيرا من الصين قبل أيام قليلة، سألتقي به وعندها فقط سأعرف شيئًا مختلفًا".

وكيل كاريلو يؤكد تلقيه عرضين من الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي لم لاعبه.. والقرار النهائي سيكون عقب بطولة كوبا أمريكا 🏆 pic.twitter.com/nYhltsYRQk — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019

وشدد المدرب البرازيلي على عدم وجود مفاوضات رسمية قائلاً : "لا يوجد شيء رسمي عن مفاوضات الهلال، أفضل عدم التفكير في الأمر.

وأضاف كاريلي تصريحاته مؤكدًا أنه ليس لديه أي مشكلة في العودة للعيش في المملكة العربية السعودية، حيث تم التعامل بشكل رائع.

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وأنهى البرازيلي تصريحاته قائلاً : كانت المشكلة الوحيدة في تجربة المدرب السابقة مع الوحدة هي بنية النادي التحتية، أما الهلال فهو أغنى نادي في السعودية.