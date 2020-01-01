هاندانوفيتش يخاطر بإصابته في ديربي ميلان

هل يوافق كونتي على إشراك حارسه في الديربي قبل أن يتعافي من إصابته؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن موقف الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، من المشاركة في مباراة ديربي عطلة نهاية الأسبوع التي ستجمع فريقه إنتر بجاره ميلان على ملعب "جوسيبي مياتزا" في الجولة الـ23 للدوري الإيطالي.

ويعاني الحارس البالغ من العمر 35 عامًا من إصابة في الإصبع الخامس، وعلى إثرها غاب عن مباراة أول أمس أمام أودينيزي، التي انتهت بثنائية روميلو لوكاكو.

وتُشير التقارير الواردة من معقل الأفاعي إلى أن مشاركة سمير في مباراة ديربي المدينة لا زالت غير مؤكدة، لكن صاحب الشأن لديه رغبة ملحة لخوض المباراة، حتى لو لم يتعاف تمامًا من الإصابة.

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وفي الظروف الطبيعية، يحتاج هذا النوع من الإصابات فترة علاج تتراوح عادة بين أسبوعين لثلاثة، لكن المصادر المقربة من هاندانوفيتش، أجمعت على أنه عازم على المشاركة في ديربي الأحد مهما كانت العواقب.

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ولا تعتبر إصابة الحارس تافهة، لكن في الوقت ذاته لا ترتقي لدرجة الإصابة الخطيرة، وذلك بطبيعة الحال استنادًا للبيان الذي نشره موقع النادي للكشف عن تشخيص إصابته في إصبعه.

وفي حال رفض كونتي مغامرة حارسه المخضرم، فسوف يعول مرة أخرى على الحارس دانيلي باديلي، بعدما أبلى بلاءًا حسنًا أمام تورينو.

وسيخوض إنتر ديربي الأحد وهو في المرتبة الثانية في جدول ترتيب أندية الدوري، برصيد 51 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر يوفنتوس، قبل مباراته مع فيرونا في نفس الجولة.