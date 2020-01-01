تقارير - ميلان يطيح ببيولي ويُعين ألمانيًا

مشروع جديد..

تداولت الصحف الألمانية أنباءً عن اقتراب رالف رانجنيك من التوقيع لميلان ليصبح مديرًا فنيًا ومديرًا رياضيًا للنادي الإيطالي في آن واحد.

وبحسب ما جاء في التقارير الصحفية، فإن الاتفاق قد تم بين إدارة الروسونيري وبين رانجنيك وما ينقص فقط هو التوقيع على العقود.

المسؤولية المزدوجة بتولي التدريب والإدارة سوف تكون بدءًا من الموسم المقبل، على أن يستمر المدرب الحالي ستيفانو بيولي في منصبه لنهاية هذا الموسم.

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رانجنيك يُعد من أصحاب الباع الطويل والسمعة المميزة في ألمانيا، ويُنسب له الفضل فيما وصل إليه لايبزيج باعتباره من وضع أسس هذا المشروع الضخم.

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وسبق لصاحب الـ61 عامًا أن توِّج بلقب كأس ألمانيا مع شالكه، كما قاد لايبزيج من الدرجة الثانية للبوندسليجا كمدرب ومدير رياضي وله تجربة لا تُنسى مع هوفينهايم أيضًا.

ثم عاد مجددًا رانجنيك لمنصب المدير الرياضي وترك الإدارة الفنية لرالف هازنهوتل، قبل أن يرحل الأخير الموسم الماضي ويتولى رانجنيك المهمة لمدة موسم مؤقتًا ويرحل نهائيًا عن لايبزيج في الصيف الماضي.

يذكر أن ميلان يُعاني من اضطراب إداري شديد هذا الموسم وسط الكثير من علامات الاستفهام حول ما يقدمه باولو مالديني وبوبان في إدارة النادي.

كما يجدر الإشارة إلى أن النتائج تحسنت نسبيًا مؤخرًا لرفاق زلاتان إبراهيموفيتش وبات ميلان في المرتبة الثامنة من الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة مع وصوله لنصف نهائي كأس إيطاليا.

