هالاند يوافق على الانضمام لريال مدريد وظهور عائقين

هل تحدث الصفقة؟

تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، لديه رغبة كبيرة في الانضمام إلى ريال مدريد، لكن ثمة عائقان يظهران من أجل إتمام هذه الصفقة التاريخية.

وكان هالاند قد انضم إلى دورتموند في يناير الماضي قادمًا من سالزبورج نظير 20 مليون يورو، وقد حقق أرقامًا أسطورية خلال عدد قليل من المباريات في سيجنال إيدونا بارك قبل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

لا يزال يطمح زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، في أن يتعاقد مع مهاجم صريح بعدما فشل لوكا يوفيتش وماريانو دياز في إقناعه بقدراتهما، إلى جانب تقدم كريم بنزيما في العمر.

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هالاند هو الخيار المثالي، وبحسب تقارير الصحف الإسبانية، فإن الرغبة مشتركة بين الطرفين في إحداث هذا الانتقال، لكن تبرز أزمتان أولهما هي تمسك دورتموند بخدمات نجمها الأول.

يفترض أن حل هذه الأزمة يكمن في العلاقة المميزة التي تجمع فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، مع هانز يواخيم فاتسكه، رئيس النادي الألماني، والتي تبلورت في إعارة أشرف حكيمي لمدة موسمين وعدد من الصفقات على مدار العقد الماضي.

إن أراد الفريق الملكي الظفر بالدولي النرويجي في الصيف المقبل، فسينبغي عليه الاتفاق مع إدارة أسود الفيستيفاليا على مبلغ الصفقة، حيث سيتفعل الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو بداية من الشتاء المقبل بحسب تأكيدات مينو رايولا، وكيل اللاعب.

النقطة الثانية هي أن صاحب الـ19 عامًا يُريد أن يضمن مكانته الأساسية في سانتياجو برنابيو، فلن يقبل أن يكون حبيسًا لدكة البدلاء أو خيار ثاني لدى زيزو، وفي هذه الحالة فهو يفضل الاستمرار في دورتموند حتى 2022.

يذكر أن مستقبل سوق الانتقالات الصيفية بشكل عام لا يزال غير معلوم، حيث تأجلت كل الدوريات الأوروبية وستستأنف على الأرجح في الصيف، مما سيكون له تأثيرًا كبيرًا على سير عملية الانتقالات من ناحية الموعد والمبالغ المدفوعة أيضًا.