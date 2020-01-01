زيدان يستقر على اسم مُعوِّض بنزيما بعد فشل يوفيتش

رغم كورونا النادي الملكي يُخطط للمستقبل...

قرر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن يتعاقد مع مهاجم صريح خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد فشل لوكا يوفيتش في إقناعه بقدراته خلال الموسم الحالي.

يوفيتش انضم في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو إلى سانتياجو برنابيو قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ولكنه لم يتمكن من تسجيل سوى هدفًا وحيدًا وقدّم مردودًا ضعيفًا قياسًا بالتوقعات.

ومع عدم اقتناع المدرب الفرنسي بقدرات ماريانو دياز المهاجم الثالث، أتى القرار وفقًا لصحيفة "ماركا" بضرورة جلب رقم 9 لمزاملة كريم بنزيما في الموسم المقبل.

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استقر الرأي داخل ريال مدريد على أن يكون المهاجم الذي سيخلف يوفيتش ودياز ويبدأ في تعويض تقدم كريم بنزيما في العمر، هو إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

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هالاند لم يكمل أربعة أشهر بعد داخل النادي الألماني بعدما انضم إليه قادمًا من سالزبورج النمساوي في السوق الشتوية الماضية مقابل 20 مليون يورو فقط، ورغم ذلك يؤمن النادي الملكي بقدرته على جلبه في الصيف إلى إسبانيا.

تصريحات هالاند ووالده كانت دائمًا موجهة إلى أن اللاعب يحلم باللعب في الدوري الإسباني في يوم من الأيام، ولكن سيكون من الصعب إقناع دورتموند بالتخلي عنه بعدما أثبت قدراته وتألق في فترته القصيرة بسيجنال إيدونا بارك.

على أي حال، الميرينجي يُفكر في الموسم المقبل من الآن رغم عدم وضوح رؤية إكمال الموسم من عدمه في ظل تفشي فيروس كورونا، وهذا جعل الإدارة تضع بدائل حال فشل التعاقد مع الدولي النرويجي.

يتصدر لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، الترشيحات رغم صعوبة التعاقد معه في ظل اهتمام أندية أخرى كثيرة به، إلى جانب استمرار حلم التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

يذكر أن مبابي قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى أنه يتمنى ارتداء قميص ريال مدريد وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن حديقة الأمراء، فيما دائمًا ما أكد زيدان علنًا وسرًا رغبته في الحصول على خدمات مواطنه.

