هالاند يكشف "الحلم الأكبر" في مسيرته الكروية

إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني يتحدث عن أكثر لقب يتمنى تحقيقه في مسيرته الكروية.

تحول تألق النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى عادة، وذلك منذ اقتحم عالم كرة القدم الأوروبية بصورة استثنائية في صفوف سالزبورج النمساوي.

وأصبح هالاند هدفًا رئيسيًا على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تسعى إلى تدعيم هجومها، ويأتي على رأسها ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

ويتمسك بوروسيا دورتموند بشدة بخدمات هالاند في الموسم المقبل، خاصة مع تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، بعد فترة من الشك صاحبت مسيرته في الموسم الماضي من الدوري الألماني.

وأجرى هالاند مقابلة مع صحيفة "Telegraph" الإنجليزية تحدث خلالها من بين أمور أخرى عما يعتبره حلمه الأكبر كلاعب كرة قدم.

ما هو حلم هالاند الأكبر؟

وكشف هالاند في تصريحاته أن حلمه الأكبر طوال حياته كان هو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "كنت أفكر في دوري الأبطال طوال حياتي".

وأضاف: "ربما يعطيني دافعًا إضافيًا بنسبة 1% عندما أخرج إلى الملعب وأنا أسمع نشيد دوري أبطال أوروبا، هذا هو حلمي الأكبر أن أفوز بها يومًا ما، آمل أن أتمكن من رفع تلك الكأس، سيكون أمرًا لا يصدق".

ولتأكيد هوسه ببطولة دوري أبطال أوروبا، اعترف هالاند أنه في أوقات فراغه عندما يستمع إلى الموسيقى، يفضل نشيد البطولة الشهير، وقال النرويجي: "أستمع إلى النشيد يوميًا منذ عامين، كما تعلمون، إنه نشيد جيد للغاية".

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