الاتحاد الأوروبي يحسم مصير يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة من دوري الأبطال

بعد سلسلة من التهديدات

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موقفه من مشاركة يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، على هامش أزمة السوبرليج.

يوفنتوس كان من المؤسسين لمقترح السوبرليج، بالتعاون مع ريال مدريد وبرشلونة والستة الكبار في الدوري الإنجليزي، ولكن الفكرة فشلت في النهاية.

أندريا أنييلي رئيس النادي الإيطالي، دخل في أزمة شرسة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص دوره في هذا المقترح، ليصل الأمر للتهديد بحرمان الفريق من المشاركة في دوري الأبطال.

مصادر صحفية لموقع "جول" أشارت إلى انتهاء الأزمة حاليًا بخصوص مشاركة يوفنتوس في الأبطال، حيث من المقرر أن يلعب الفريق بشكل طبيعي في المسابقة لموسم 2021/2022.

ويأتي ذلك بعدما تأهل يوفي للبطولة في اللحظات الأخيرة، بعد احتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وعلى جانب آخر كشفت صحيفة "ماركا" أن الاتحاد الأوروبي قام كذلك بتوجيه الدعوة لريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية توقيع عقوبة أخرى على الفريق الإيطالي، ونفس الشيء بالنسبة لريال مدريد وبرشلونة، لعدم انسحابهما حتى الآن من هذا المقترح رغم تفككه.

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يذكر أن أندية آرسنال، مانشستر يونايتد، تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام وليفربول، تعرضت لغرامات مالية بسبب المشاركة في فكرة السوبرليج، مع وجود تهديدات بغرامات أقوى في المستقبل وخصم 30 نقطة من كل فريق بالدوري الإنجليزي في حالة تكرار هذه الخطوة.