هالاند يصدم برشلونة بصفقة تُقربه من ريال مدريد!

صفقة جديدة قام بها النجم النرويجي إرلينج هالاند، تثير المزيد من التكهنات حول خطوته القادمة بعد الرحيل عن بوروسيا دورتموند.

المؤشرات الحالية كلها تؤكد أن هالاند سيرحل عن دورتموند في الصيف، ولكن الجدل مستمر بخصوص الفريق القادم الذي سيلعب له.

برشلونة يعتبر النرويجي هو الهدف الرئيسي له لتدعيم هجومه، ولكن يبدو أن ريال مدريد هو الأقرب في الوقت الحالي بالتنافس مع مانشستر سيتي.

ما هي الصفقة الجديدة؟

أعلن هالاند عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تعاقده مع شركة الملابس الرياضية "أديداس" وهي نفسها التي ترعى ريال مدريد.

ويغلق بذلك اللاعب الجدل تمامًا حول العلامة التجارية الراعية له، بنشر صورة مرتديًا قميصًا من النوع الثقيل للشركة الألماني مع رسالة قال فيها "أنا فقط".

ويرفض بذلك هالاند كل العروض التي قدمت له من الشركات الأخرى وعلى رأسها نايكي وبوما، حيث كان يطلب 50 مليون يورو مقابل التعاقد لمدة خمس سنوات من الرعاية، ولم يتضح إذا قامت أديداس بتغطية هذا المبلغ بشكل كامل أم لا.

ماذا يعني هذا القرار لبرشلونة؟

الأنباء تأتي صادمة للنادي الكتالوني، لأن الشركة الراعية له هي "نايكي" مما قد يجعل صفقة ضم هالاند بعيدة لأسباب اقتصادية.

وعلى الجانب الآخر يرتدي ريال ملابس الشركة منذ عام 1998، وتربطه علاقات قوية بها وقام بالتجديد حتى 2028 مع مبلغ ثابت لكل موسم يزيد عن 100 مليون يورو.

وهو ما قد يدفع ريال لاستغلال هذه العلاقة الطيبة، من أجل تسهيل عملية المفاوضات مع هالاند ووكيله مينو رايولا.

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