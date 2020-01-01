هالاند يسخر من أنباء رفضه مانشستر يونايتد بسبب الأموال

هالاند يسخر من الأخبار المحاطة به

أثارت مزاعم رفض المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الانضمام إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي بسبب المقابل المادي سخرية لاعب بروسيا دورتموند الحالي.

هالاند كان قد انتقل إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي قادماً من ريد بول سالزبورج النمساوي، لينجح في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين منذ انضمامه إلى دورتموند.

وقال هالاند في تصريحات لموقع "فيا سبورت": "سولشاير مدرب يونايتد هو قدوة لي وكان وسيكون كذلك طوال مسيرتي، لكنني اتخذت القرار الأفضل لمسيرتي".

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وأضاف: "انتقلت إلى دورتموند لأنني شعرت بأنني سأكون في وضع أفضل هناك وستكون خطوة مناسبة لعمري وخبراتي في الوقت الحالي".

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وعن رفضه الذهاب إلى مانشستر يونايتد بسبب الخلاف على المقابل المادي الذي كان سيحصل عليه أكد: "عليكم سوال من يكتب هذه الأشياء عني، يجب أن يشرحوا لي عندما التقي بهم، أنا الآن أركز على مستقبلي ومهنتي".

وتابع: " هذه الأنباء كوميدية لأن الأشخاص القريبين مني يعرفون إنني لست ذلك النوع من الأشخاص".

هالاند علق أيضاً على كل ما يقال عن وكيل أعماله مينو رايولا وقال: "هو الأفضل في العالم، هو يتعرض للانتقادات بسبب أنه يؤدي عمله جيداً لوكلائه وهو يساعدني كثيراً".