لماذا رفض مانشستر يونايتد ضم زياش؟

يضع عينه على آخرين..

تحدثت تقارير من الصحف الإنجليزية عن الأسباب التي أدت إلى عدم تعاقد مانشستر يونايتد مع حكيم زياش، وأرجعت ذلك إلى تفضيل إدارة المانيو خيار آخر على الدولي المغربي.

وكان تشيلسي قد أعلن ضم زياش بداية من الموسم المقبل بعد الاتفاق مع مسؤولي أياكس على دفع 37.5 مليون جنيه استرليني.

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن زياش كان خيارًا مطروحًا على طاولة اليونايتد وقد حظى الأمر ببعض المناقشات بالفعل، لكن في نهاية المطاف فضّل أولي جونار سولشاير التركيز على ضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

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سانشو الآن هو الهدف الأول بالنسبة للشياطين الحُمر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ أكدت التقارير استعداد الإدارة الحمراء للقتال من أجل الحصول على توقيعه.

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الدولي الإنجليزي سوف يُغادر دورتموند في الصيف المقبل، وهو الأمر الذي لم ينفه مايكل زورك، المدير الرياضي لأسود الفيستيفاليا، عندما قال في تصريحاته أنه لا يضمن استمراره لفترة أبعد من يونيو المقبل داخل سيجنال إيدونا بارك.

في الوقت نفسه فإن سانشو كان هدفًا لليونايتد في السنة الماضية، لكن تعنت الإدارة الألمانية في التفريط به وقف حائلًا أمام تحقيق أحلام إدارة إد وودارد في ضمه، بيد أن الآن الأمور باتت في يدهم حال دفع القيمة المناسبة له.

صاحب الـ19 عامًا سوف يُكلف خزائن اليونايتد ما قد يتخطى قيمة شراء بول بوجبا، فلن تقل الصفقة إن تمت عن 100 مليون جنيه استرليني، ويؤمن مسؤولو الأولد ترافورد بقدرتهم على التغلب على تشيلسي في رغبته الجمّة أيضًا في الظفر بسانشو.

في النهاية، فإن حجر العثرة الوحيد في هذه الصفقة قد يكون رغبة اللاعب نفسه في الذهاب إلى إسبانيا واللعب في أحد قطبي الليجا في ظل اهتمام ريال مدريد على وجه الخصوص به.

الجدير بالذكر أن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لليونايتد قد وعد جمهور ناديه بأن الصيف المقبل سوف يشهد صفقات على شاكلة صفقة برونو فيرنانديس من أجل العودة للمنافسة على كافة الألقاب من جديد.