"هالاند ومبابي؟ بيريز يحمل العديد من المفاجآت لجماهير ريال مدريد"

يعتقد ألفونسو بيريز نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، أن الكلاسيكو القادم بين الفريقين سيكون أقل في المستوى مقارنة بالسنوات الماضية.

ويعتبر ألفونسو أحد القلائل الذين لعبوا للفريقين، حيث ارتدى قميص ريال مدريد في 1990 قبل الانتقال إلى ريال بيتيس بعدها بخمس سنوات.

وفي عام 2000 قرر ألفونسو الانتقال إلى الغريم التقليدي لناديه السابق برشلونة، قبل الاعتزال في عام 2005.

ماذا قال عن الكلاسيكو؟

حضر ألفونسو دوره "Desafio Nacex" وهي التي تقام للاعبين سابقين من الفريقين، وقال:"الكلاسيكو سيكون ضعيف جدًا مقارنة بالسنوات الأخرى".

وأضاف:"يرجع ذلك بسبب فارق النقاط، عادة ما يقاتل كل منهما من أجل المركز الأول، ولكن الموقف مختلف الآن بسبب المشاكل التي مر بها برشلونة بعد تغيير المدرب والأزمة المالية".

وأضاف:"برشلونة الآن أكثر تناغمًا بعد قدوم تشافي، وسيدخلون المباراة بمعنويات عالية بعد التحسن، ورغم عدم وجود منافسة بين الفريقين على الليجا، فإن اللقاء لا يزال مهمًا بسبب حكم الخصومة والهيبة".

وعن غياب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الكلاسيكو بعد رحيلهما:"قاما بصناعة الفارق لسنوات، ولكن الأمور تبدو أفضل الآن بالاعتماد على الجماعية بعيدًا عن الجوانب الفردية، وهناك كريم بنزيما الذي أصبح اللاعب الأفضل بفضل أهدافه الحاسمة، ونأمل أن يفرض نفسه في اللقاء".

الجمع بين هالاند ومبابي

وقال ألفونسو عن مستقبل ريال مدريد:"النادي سيحظى بمشروع مثير للغاية الموسم المقبل، سيكون لديه الملعب الجديد وكذلك كيليان مبابي".

واستكمل:"فلورنتينو بيريز سيكون لديه بعض المفاجآت في انتظارنا من الآن وحتى نهاية الموسم، أصبح من الواضح قدوم مبابي ولن أستبعد هالاند أيضًا".

وأنهى حديثه:"سيكون لدينا أفضل لاعب في العالم وهو مبابي، والأمور تعتمد بشكل كبير على المشروع الرياضي الذي يريده كل لاعب".

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