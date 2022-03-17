بشرى غير سارة لبرشلونة.. الكشف عن حكم الكلاسيكو

تم بشكل رسمي اختيار حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الأحد المقبل، الصافرة التحكيمية في تلك المباراة تذهب إلى مارتينيز مونويرا، الحكم الذي انتدب لإدارة الصراع الكروي بين كتيبتي تشافي هيرنانديز وكارلو أنشيلوتي.



وأدار مونويرا 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني و36 مباراة بشكل عام في كل المسابقات المحلية والقارية والدولية.



لماذا يتفاءل ريال مدريد بحكم مباراة الكلاسيكو؟

وحكّم مونويرا مباراة وحيدة كان ريال طرفا فيها هذا الموسم، وكانت أمام غرناطة في "لوس كارمينيس" وفيها اكتسح رجال كارلو أنشيلوتي خصمهم الأندلسي برباعية مقابل هدف.



أما بالنسبة للبلوجرانا، فقد أدار مونويرا مباراتين هذا الموسم، وفشل الفريق في الفوز بأي منهما، ولكنه أيضا لم يخسر.



فمونويرا أدار كلا من مباراة برشلونة وبلباو في "سان ماميس" وانتهت 1-1، وفعلوا الشيء ذاته ضد أوساسونا في ملعب "إل سادار" بالتعادل 2-2.



وتتوجه العيون نحو مونويرا في اللقاء الذي يطمع فيه ريال مدريد بمواصلة مشواره السلس نحو لقب الليجا بينما يريد برشلونة مواصلة سيره نحو ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، واقتناص الوصافة من إشبيلية.



كما تم الإعلان عن باقي طاقم التحكيم الخاص بمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والذي يشمل كلا من ماتيو لاهوز حكما لتقنية الفيديو.

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