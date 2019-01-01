نابولي ينافس مانشستر على هالاند

الشاب الصغير لفت الأنظار في دوري الأبطال

هيثم محمد تويتر

أوضحت تقارير أن نابولي قرر الدخول في سباق التعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج، وذلك بعد تألقه الكبير في دوري أبطال أوروبا.

المهاجم النرويجي الصغير لفت الأنظار بتسجيله ثلاثية في اللقاء الافتتاحي لفريقه أمام جينك، والذي انتهى بانتصار الفريق النمساوي بسداسية.

هدف مانشستر يونايتد يبعث رسالة لوالده من قلب "أنفيلد روود"

وذكرت "كوريري" أن نابولي يتابع عن كثب رأس الحربة النرويجي، خصوصاً وأن الفريقين سيتقابلان بالجولة المقبلة للمسابقة.

وتحدثت وسائل الإعلام أن مانشستر يونايتد وعدة أندية إنجليزية مهتمة بهالاند، الأمر الذي تحدث عنه اللاعب ووالده في أكثر من مناسبة سابقة.

هالاند عن اهتمام مانشستر يونايتد: الأمر ممل

"كوريري" أوضحت أن نابولي ليس مهتماً فقط بهالاند من صفوف سالزبورج، ولكن أيضاً زميله متوسط الميدان دومينيك سوبوسلاي، لاعب المجر الشاب.

ويلعب نابولي وسالزبورج معاً بالجولتين الثالثة والرابعة من دوري أبطال أوروبا، مواجهتين ستحددان بشكل كبير المتأهل عن المجموعة التي تضم أيضاً ليفربول وجينك.