هالاند عن اهتمام مانشستر يونايتد: الأمر ممل

تعرف على تصريحات هالاند حول ارتباطه بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

وصف إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج النمساوي، الأخبار التي ربطته بالانضمام إلى مانشستر يونايتد بأنها مملة رافضًا الحديث عن الأمر.

هالاند أكد في تصريحات سابقة أنّه رغب في تسجيل هدف ضد ليفربول في أنفيلد ليتفوق على والده، وهو ما حدث في لقاء دوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة "ميررو" البريطانية: "الاهتمام الإعلامي كبير وهو ضغط جيد".

وتابع: "الفريق قادر على حمايتي وأتمنى أن تتم حمايتي أكثر في المستقبل رغم أنّ الأمر لن يكون سهلًا في ظل ما يُقال".

واختتم: "هذه الأخبار مملة بالنسبة لي. أشعر بالملل الآن، وعلى تقدير من 1 إلى 10 لإبراز مدى الملل فأنا 9.9".

جدير بالذكر أنّ اللاعب رفض الانضمام إلى صفوف يوفنتوس حينما كان في مولده النرويجي مفضلًا اللعب لصالح سالزبورج.