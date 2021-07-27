هالاند عن عرض تشيلسي الضخم لضمه: أتمناها مجرد إشاعة!

هل يرحل المهاجم النرويجي عن دورتموند؟

رد إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، على التكهنات التي ربطته مؤخرًا بالرحيل عن النادي الألماني والانتقال لتشيلسي.

البلوز تصدروا المشهد من أجل التعاقد مع اللاعب النرويجي، وسط أنباء حول التقدم بعرض تصل قيمته إلى 175 مليون يورو.

الاهتمام متزايد تجاه المهاجم الشاب، من مانشستر سيتي وريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن في الوقت الحالي يبدو أن تشيلسي هو النادي الأكثر استعدادًا لدفع قيمة التعاقد معه.

ماذا قال هالاند عن عرض تشيلسي؟

اللاعب الشاب تعرض لسؤال من الصحفيين خلال المعسكر التدريبي لدورتموند بخصوص مستقبله، ليكشف عن كواليس رحيله إلى تشيلسي حسبما أشارت الصحف.

وقال هالاند:"حتى أمس، لم أتحدث مع وكيل أعمالي لمدة شهر كامل، لذلك هذه هي الإجابة التي تريدونها".

وأضاف:"175 مليون يورو؟ أتمنى أن تكون مجرد شائعات، هذه أموال كثيرة جدًا للتعاقد مع لاعب".

هل يرحل هالاند عن دورتموند هذا الصيف؟

النادي الألماني تخلى بالفعل عن جادون سانشو جناح الفريق إلى مانشستر يونايتد، مقابل 73 مليون جنيه استرليني.

العديد من التقارير أكدت أن هناك حالة من التردد داخل دورتموند من أجل بيع هالاند في الوقت الحالي.

صاحب الـ21 سنة عقده ممتد حتى 2024، لذلك لا توجد أي ضغوط الآن من أجل إجبارهم على عملية البيع، ولكن الأنباء حول تقدم تشيلسي بعرض تصل قيمته إلى 175 مليون يورو، قد تؤدي إلى تغيير توجه النادي الألماني.

كيف تبدو الفترة التي قضاها هالاند مع دورتموند؟

هالاند انتقل إلى دورتموند قادمًا من سالزبورج النمساوي بـ20 مليون يورو في يناير 2020 وجعل نفسه أحد أهم المهاجمين في العالم.

الدولي النرويجي سجل 57 هدفًا وصنع 15 في 59 مباراة لعبها مع الفريق الألماني بكل البطولات حتى الآن.

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