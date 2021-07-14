هالاند يُحبط ريال مدريد وتشيلسي.. تلميح جديد حول مستقبله!

الأمور باتت واضحة الآن..

ألقى نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند تلميحًا جديدًا إلى أنه باقٍ مع أسود الفيستفاليا في الموسم المقبل بصورة طبيعية، رغم التكهنات حول إمكانية مغادرته سيجنال إيدونا بارك.

وازدادت الشائعات حول مستقبل الدولي النرويجي في الأيام الماضية بعد عدم بدايته مع دورتموند الإعداد للموسم الجديد، مع أنباء انتشرت حول اقترابه من تشيلسي على وجه الخصوص.

لكن وصل هالاند بصورة طبيعية إلى معسكر النادي الألماني صباح الخميس، وأرسل رسالة واضحة إلى المهتمين به بأنه لن يُغادر البوندسليجا الموسم المقبل.

ماذا قال هالاند عن مستقبله؟

ونشر هالاند صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي فور وصوله إلى استعدادات بوروسيا دورتموند للموسم الجديد.

وأرفق هالاند على الصورة عبارة "اليوم الأول" في رد على ما أثير أنه قد غاب دون إذن عن كتيبة ماركو روز بالآونة الأخيرة.

Day one✔️

Ready for the journey 💪🏻 pic.twitter.com/7ZRXxujZO1 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 14, 2021

كما أضاف النرويجي مشيرًا إلى استمراره "جاهز للرحلة"، والمعنى واضح أنه يستعد بكل قوة لرحلة النادي الألماني في موسمه المقبل.

ما هي الأندية التي تحاول التعاقد مع هالاند؟

برز تشيلسي كالوجهة الأقرب لهالاند في الأيام القليلة الماضية، بعد حديث عن اقتناع كبير يحظى به المهاجم الشاب من قبل مالك البلوز رامون أبراموفيتش.

ويظل ريال مدريد هو الحلم الأكبر للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، إلا أن النادي الملكي في اللحظة الراهنة يركز جهوده على التعاقد مع كيليان مبابي تحديدًا.

هذا إلى جانب نخبة من الأندية الأوروبية الكبرى، يأتي على رأسها برشلونة، وكذلك مانشستر يونايتد.

هل يرحل هالاند عن بوروسيا دورتموند؟

دورتموند أكد بمختلف الطرق أن هالاند باقٍ ولن يرحل عن النادي هذا الصيف مهما كلّف الأمر، وقد ساعد في تأكيد ذلك بيع جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.

صفقة الدولي الإنجليزي أدخلت خزائن دورتموند 85 مليون يورو وحلّت تقريبًا الأزمة الاقتصادية للنادي، لذلك فلم تعد مجبرة على بيع هالاند أو أي نجم آخر.

الجدير بالذكر أن الصحف الألمانية تؤكد وجود شرط جزائي في عقد هالاند يُفعّل بداية من الصيف المقبل ويسمح له بالرحيل مقابل 75 إلى 100 مليون يورو.

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