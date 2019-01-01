أخبار الانتقالات: هل ينضم هالاند لريال مدريد أم مانشستر يونايتد؟

أثار هالاند ضجة كبيرة، فأين سيكون مستقبله؟

أدهش إيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج جميع مشجعي كرة القدم هذا الموسم، بأدائه الممتاز في خط هجوم الفريق النمساوي وأهدافه الغزيرة محليًا وفي دوري أبطال أوروبا.

هالاند البالغ من العُمر 19 عامًا هو ابن لاعب مانشستر سيتي السابق "آلم إنج هالاند" والذي ارتدى كذلك قمصان نوتنجهام فورست وليدز يونايتد، وقد وُلد في مدينة ليدز وأعلن أنه يُشجع فريق المدينة وقال أن حلمه الفوز مع ليدز بالبريميرليج.

انفجار هالاند كان حين انتقل لنادي مولدي في فبراير 2017، وهناك عمل تحت قيادة أولي جونار سولشيار المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، وبعد عامين أتم انتقاله لريد سالزبورج النمساوي مقابل 5.7 مليون يورو تقريبًا.

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لم يظهر اللاعب النرويجي جيدًا في الموسم الأول، إذ اكتفى بلعب 5 مباريات أحرز بها هدف واحد مع سالزبورج، لكنه انفجر هذا الموسم بقوة وحطم عددًا من الأرقام القياسية الصعبة.

هالاند لعب هذا الموسم 16 مباراة ما بين الدوري والكأس في النمسا ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 6، وقد أصبح ثاني مراهق في تاريخ دوري الأبطال يُسجل في أول 3 مباريات له في البطولة.

هالاند بأهدافه الـ6 في دوري الأبطال أصبح أيضًا أول لاعب يُسجل هذا العدد من الأهداف في أول 3 مباريات من دور المجموعات، كريستيانو رونالدو احتاج 32 مباراة ليصل لهدفه السادس في البطولة فيما احتاج ليونيل ميسي لـ17 مباراة.

من هي الأندية الراغبة في ضم هالاند؟

المهاجم النرويجي الطويل صاحب القدم اليُسرى الممتازة يلعب في مركز رأس الحربة ولديه من القدرات الفنية ما يجعله قناصًا خطيرًا داخل منطقة الجزاء، ولذا لم يكن مستغربًا أن تتهافت أندية أوروبا العملاقة على التعاقد معه.

الأخبار أشارت لاهتمام ريال مدريد لضمه لعلاج العقم الهجومي الذي يُعاني منه الفريق بعد التخلي عن كريستيانو رونالدو، وتحدثت أيضًا عن رغبة برشلونة في جعله خليفة لويس سواريز الذي قاربت مسيرته في ملعب كامب نو على النهاية.

يوفنتوس الذي يمتلك خط هجوم "عجوز" نسبيًا بتواجد جونزالو هيجواين وكريستيانو رونالدو وماريو ماندجوكيتش يرغب في تجديد وإنعاش هذا الهجوم، وهالاند يُعد من أفضل الخيارات المتاحة حاليًا، خاصة أنه استثمار بعيد الأمر للنادي.

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في إنجلترا، كل الصحافة تتحدث عن إمكانية لم شمل هالاند مع مدربه سولشيار مجددًا بانتقال المهاجم النرويجي لمانشستر يونايتد، خاصة مع الظهور الباهت لمهاجمي الشياطين الحُمر وتراجع قوة الفريق التهديفية بعد رحيل روميلو لوكاكو.

وأخيرًا بدأ الحديث عن بايرن ميونيخ، الفريق الذي اعتاد ضم أفضل المواهب من الأندية الألمانية والنمساوية، وهالاند حاليًا الموهبة الأفضل في الدوري النمساوي وبالربط مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي في العُمر نرى أن الصفقة ليست مستبعدة أبدًا.

هل سيرحل هالاند عن سالزبورج خلال يناير القادم؟

يبدو رحيل هالاند خلال سوق الانتقالات الشتوية 2020 صعبًا للغاية، إذ يُنافس الفريق على الدوري النمساوي والأهم تواجده في البطولات الأوروبية.

ربما يكون صعبًا على النادي النمساوي ان يُواصل مشواره في دوري الأبطال بعد دور المجموعات، لكنه على الأرجح سينتقل لبطولة الدوري الأوروبي، وبامتلاك هداف مثل هالاند قد يكون قادرًا على صناعة الحدث والوصول لمراحل متقدمة في البطولة.

إدارة سالزبورج أكدت أنها ستستمع للعروض المقدمة للتعاقد مع هالاند فقط في الصيف القادم، وأن باب رحيله خلال يناير 2020 مغلق تمامًا، لكن بعض المصادر تتحدث عن إمكانية اقتناع الإدارة بالتخلي عن المهاجم القناص حال وصل عرض مغرٍ، ونتحدث هنا عن عرض يُساوي أو يتجاوز الـ100 مليون يورو.

أين سيلعب هالاند؟ ريال مدريد أم مانشستر يونايتد؟

لاشك أن العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا بحاجة لمهاجم شاب قناص بقدرات هالاند الهائلة، خاصة أيضًا أنه أظهر شخصية وعقلية ممتازة بمواصلة التسجيل وتقديم أداء ثابت على مدار عدة أسابيع.

ويمتلك كل نادٍ يرغب بضمه بعض المميزات التي قد تلعب لصالحه، هناك زخم وعراقة ريال مدريد وشعبيته الجارفة وإغراء أن تكون النجم الأول في ملعب سانتياجو بيرنابيو وأن تخلف كريستيانو رونالدو في هذا، خاصة مع فشل جميع اللاعبين الحاليين في استغلال رحيله ولعب دور البطل.

برشلونة يمتلك ذات الأسلحة، بجانب سحر اللعب بجانب ليونيل ميسي الذي يحلم العديد من النجوم باللعب بجواره.

بايرن ميونيخ يُعد النادي الحلم لنجوم الدوري النمساوي والألماني، ربما يكون الأمر صعبًا بالنسبة لهالاند المولود في إنجلترا لكن يبقى البافاري أحد الأندية ذات الإغراء الكبير للكبار والصغار.

أخيرًا هناك الأندية الإنجليزية، وقد سبق أن فتح هالاند الباب لها بتأكيده على حب تمثيل أحد أندية البريميرليج يومًا ما.

مانشستر يونايتد يمتلك الأفضلية هنا، ليس فقط لقدرته دفع المبلغ المطلوب من سالزبورج، لكن لوجود سولشيار في دكة بدلائه وهو الذي اكتشف هالاند وحول مساره للنجاح والتألق في مولدي.