هالاند بعد رباعيته: أصبحت عجوزاً وانتظروا موكوكو

النرويجي يواصل التألق

علق نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند على الرباعية التي سجلها في الانتصار الكبير على هيرتا برلين، وعلى مشاركة الواعد يوسوفا موكوكو في المباراة.

وفاز دورتموند بنتيجة 5-2 على هيرتا بالعاصمة الألمانية مساء السبت، في لقاء شهد تسجيل اللاعب النرويجي لرباعية، ثم خروجه ومشاركة موكوكو بعمر السادسة عشر ويوم، ما يعد رقماً قياسياً في البوندسليجا.

وقال هالاند بعد المباراة مع "ESPN": "موكوكو الموهبة الأكبر في العالم الآن، يشارك وهو في السادسة عشر ويوم، خليفتي؟ لا، أنا أصبحت عجوزاً الآن، تخطيت العشرين".

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وأكمل: "صراحة بعد المباراة كنت غاضباً من فافر، سألني كم هدف سجلت اليوم، ثلاثة؟ قلت لا أربعة فقط لأنك قمت بتغييري، ولكن هكذا هي الأمور".

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مدرب دورتموند لوسيان فافر أكد الواقعة هو الآخر مع "ESPN": "الأمر صحيح، السبب لأنني لا أشاهد فقط الأهداف ولكن من مررها".

رباعية هالاند جعلته يصعد للمرتبة الثانية في سلم الهدافين برصيد 10 أهداف، بفارق هدف وحيد عن روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.

وأصبح دورتموند هو الآخر على بعد نقطة وحيدة من المتصدر بايرن ميونخ الذي تعادل البارحة بهدف لكل جانب مع بريمن.