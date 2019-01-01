هافيرتز يرفض مانشستر يونايتد ويفضل فريقًا آخر

تقارير تشير إلى وجهته المقبلة..

تحدثت الكثير من الصحف الإنجليزية عن اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن، وذهب البعض للقول أن إدارة المانيو على استعداد لضخ 80 مليون جنيه استرليني للظفر به إما في الشتاء أو الصيف المقبلين.

ويُعد هافيرتز من أبرز المواهب الألمانية التي برزت في السنوات الأخيرة، فقد أصبح نجم فريقه ليفركوزن وأحرز في الموسم الماضي 20 هدفًا إلى جانب تسجيله لرباعية وصناعته لثلاثة في هذا الموسم حتى الآن.

لكن يبدو أن مانشستر يونايتد سيخسر سباقه على الظفر بصاحب الـ 20 عامًا، حيث خرجت تقارير من الصحافة الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد هو الأقرب والأكثر إقناعًا لهافيرتز.

في الوقت نفسه، فكانت تقارير أخرى من صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يُتابع اللاعب على كثب، لدرجة أن الكشافين يتابعوه أسبوعيًا ويعتبرونه بمثابة صفقة من صفقات القرن للبلوجرانا.

إلا أن تقارير أخرى كشفت أن ريال مدريد يضع هافيرتز كأولوية للتعاقد معه في الصيف وتدعيم منتصف الملعب به، بل وذهبت إلى أن الملكي يُفضله على التعاقد مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد.

كما كشفت التقارير أن هافيرتز أبلغ وكيله بأنه لا يُريد اللعب في الدوري الإنجيلزي في الفترة المقبلة، وأنه يفضل الذهاب للدوري الإسباني، وبالتحديد إلى ريال مدريد، الذي بالفعل حظى بتواصل مع اللاعب.

يذكر أن هافيرتز قد قال في تصريحات صحفية في الأسابيع الماضية أنه اكتسب من الخبرة الكثير خلال رحلته في ليفركوزن وأصبح منفتحًا على الانتقال خارج ألمانيا، ولكن يبقى الأمر في يد إدارة رودي فولر التي لن تطلب أقل من 100 مليون يورو لتركه.