موهبة ليفركوزن رداً على برشلونة وريال مدريد: أنا من سأقرر مصيري

هافيرتز المتألق سيستمع لنصيحة لوف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كاي هافيرتز نجم وسط باير ليفركوزن أنه من سيقرر مصيره بعد ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد.

وقال هافيرتز في مؤتمر صحفي:"أنا أستمع للكثير من الناس ولكن في النهاية سيكون هذا قراري".

وأضاف:"سأتقبل أي نصيحة من (يواكيم) لوف (مدرب ألمانيا) لأن لديه الكثير من الخبرة".

وأوضح:"سيكون من قلة الذكاء ألا أستمع إليه".

يذكر أن هافيرتز -20 عاماً- قد سجل 17 هدفاً في الموسم الماضي وساعد ليفركوزن في التأهل لدوري أبطال أوروبا.