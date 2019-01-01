هازارد يغيب عن منافسات السوبر الإسباني الجديد

غياب هازارد عن ريال مدريد يتواصل ولن يشارك أمام برشلونة

أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية أن احتمالية مشاركة إيدين هازارد في مباريات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد في المملكة العربية السعودية بات مستحيلًا.

وكان النجم البلجيكي قد تعرض لإصابة في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منتصف نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبعدما غاب عن مواجهة الكلاسيكو الماضية، انتظر الجميع حضوره في الكلاسيكو الآخر والذي سيقام في السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ولكن وفقًا لصحيفة ماركا المدريدية فإن هازارد سيغيب عن الملاعب طيلة شهر يناير، والذي سيشهد منافسات السوبر وبالتالي لن يكون حاضرًا مع ريال مدريد في هذه البطولة.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الآن هو تجهيز هازارد للمباراة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية والذي سيقام في الأول من فبراير المقبل، ثم في مواجهة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي منتصف الشهر ذاته.

وقبل 12 يومًا فقط من انطلاق منافسات السوبر الإسباني، ما زال النجم البلجيكي المنضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي يتدرب في الصالة الرياضية فقط ولم يصبح مؤهلًا لممارسة التدريبات على العشب.

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وستقام منافسات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية بنظام مواجهات نصف النهائي والنهائي في الفترة ما بين الثامن والثاني عشر من يناير المقبل