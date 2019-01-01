بنزيما ثالث هدافي العقد خلف ميسي ورونالدو

كريم بنزيما يقدم أرقامًا خاليًا في السنوات الـ 10 الأخيرة

واصل نجم ريال مدريد كريم بنزيما أرقامه المميزة على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها، حيث بات أكثر لاعبي العقد الحالي في الدوري الإسباني تسجيلًا وصناعة على الإطلاق بعد رونالدو وميسي.

وكان بنزيما قد انضم إلى ريال مدريد في صيف العام 2009 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، أي في الميركاتو الذي ضم فيه الميرينجي كرستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وتشابي ألونسو.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه كريم بنزيما لكثير من الانتقادات، تتواصل أرقامه القياسية سواء على مستوى الموسم الحالي أو الماضي أو السنوات الـ 10 الأخيرة.

وفي معلومة قد يجهلها الكثيرون، أصبح كريم بنزيما ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف وصناعة لها في العقد الحالي بين كل لاعبي الدوري الإسباني.

ويسبق بنزيما فقط الثنائي الخارق ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو، عدا ذلك، فلم ينجح أي من لاعبي الليجا في تسجيل أهداف أكثر من مهاجم ريال مدريد وكذلك على مستوى الصناعة.

وسجل بنزيما 155 هدفًا في العقد الحالي فضلًا عن صناعته لـ 75 هدفًا في الدوري الإسباني، متجاوزًا الجميع عدا صاروخ ماديرا والبرغوث الأرجنتيني وفارضًا سيطرته كأحد أبرز نجوم العقد.

وبهذا الرقم، أصبح بنزيما أيضًا أكثر لاعب فرنسي تسجيلًا للأهداف في الفترة ذاتها، متفوقًا على أنطوان جريزمان نجم برشلونة الحالي وأتلتيكو مدريد سابقًا والذي سجل 141 هدفًا، وفي المركز الثالث يأتي ألكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال الحالي وأولمبيك ليون السابق بـ 131 هدفًا.

ريال مدريد وبرشلونة الأكثر دفعاً للرواتب في عالم الرياضة

يذكر أن كريم بنزيما هو ثاني هدافي الدوري الإسباني في الوقت الحالي خلف الهداف التاريخي للمسابقة وأكثر اللاعبين تتويجًا بها بين لاعبي الجيل الحالي ليونيل ميسي..