"هازارد يُعاني صدمة وكورتوا في أفضل لحظات مسيرته المهنية"

تصريحات مثيرة..

شدد روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على أن إيدين هازارد يتوق شوقًا للعودة مرة أخرى إلى الملاعب، بينما أخذ في الإشادة بتيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد.

ويغيب هازارد عن الملاعب منذ مدة طويلة للإصابة، وكان مقدرًا عودته في منتصف شهر مارس لولا حدوث انتكاسة له، والآن هو يحاول العودة مرة أخرى قبل الفترة الحاسمة من موسم الملكي.

في الوقت نفسه فإن كورتوا يقدم أداءً استثنائيًا في مرمى ريال مدريد، وقد استغل مارتينيز معسكر منتخب بلجيكا في التوقف الدولي الراهن للإشادة به هو وهازارد.

البداية من هازارد، وقال مارتينيز حوله "أعتقد أن إيدين هادئ في جميع المواقف، لكنه الآن لا يستطيع الانتظار للعودة إلى الملاعب مرة أخرى".

كما أضاف "بغض النظر عن مقدار خبرتك، فعندما تبعتد عن الملاعب لمدة طويلة تُصاب بشعور غريب، إنه يُعاني من نوع من الصدمة".

وواصل "يكون الأمر صعبًا عندما تلعب لمدة اثني عشر أو ثلاثة عشر موسماً لأقصى عدد من الدقائق وفجأة لا يمكنك فعل ما كنت تفعله دائمًا، لكه إيدين في مزاج جيد ورأيته يعمل بقوة للعودة".

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أما عن كورتوا، فقال "أعتقد أن تيبوا الآن في أفضل لحظة في مسيرته، فقد وصل إلى مستوى من الأهمية لا يأتي إلا بتجربة اللعب مع فريق مثل ريال مدريد".

وأتم "مستواه في النادي كان استثنائيًا وعلى المستوى الدولي كان دائمًا ثابتًا للغاية، لقد غاب عن مباراتين بسبب فيروس كورونا وإصابة طفيفة، لكن مستواه الآن أجرؤ على القول إنه الأفضل لحظة من حياته المهنية وأعلى من 2018".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لفترة صعبة، عندما يلعب مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ثم يلتقي مع برشلونة بكلاسيكو الكرة الإسبانية لحساب الدوري، والآمال معقودة على كورتوا وهازارد لإنقاذ موسم زين الدين زيدان.