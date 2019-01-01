هازارد: ميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم

نجم البلوز يتحدث عن أسطورة البارسا بالكثير من الإعجاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف إيدين هازارد لاعب برشلونة "ليونيل ميسي" بأنه الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وسيطر ميسي وكريستيانو رونالدو على العقد الأخيرة من كرة القدم، فقد تنافسا على الألقاب الجماعية والفردية في إسبانيا وأوروبا، ومازال الصراع حول الأفضل بينهما قائمًا حتى الآن بين جماهير كرة القدم.

نجم تشيلسي سُئل عن الأمر، فأجاب "من هذا؟ هل تقول أن هناك لاعبين هما الأفضل في التاريخ؟ مستحيل! هناك لاعب واحد فقط هو الأفضل في تاريخ كرة القدم .. ليونيل ميسي".

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أضاف "مباراتي أمام برشلونة في 2018 لم تكونا ضمن أفضل ذكرياتي خلال العام. كنت سعيدًا باللعب ضدهم وضد ميسي لكني لم ألعب كما توقعت، إذ كنت مخيبًا للآمال".

"أولادي الثلاثة كانوا في ستامفورد بريدج، الأكبر عاشق كبير لميسي، وجميعهم من جماهيرره. بصراحة، لقد أرادوا رؤية ميسي ذلك اليوم، لأن ميسي لاعب خاص".

نجم المنتخب البلجيكي حظي بتجربة مثيرة في كأس العالم، إذ نجح مع منتخب بلاده في هزيمة البرازيل مع النجم نيمار في ربع النهائي قبل أن يخسر أمام البطل فرنسا بهدف دون رد في نصف النهائي.

وقد جمعته لحظة عاطفية مع نيمار عقب المواجهة التي جمعتهما معًا، وهي لحظة وصفها هازارد بالطبيعية، مضيفًا "لم أفكر بالأمر حين احتضنته، مجرد وضعت نفسي مكانه".

أضاف "الجميع كان يتوقع منه أن يكون اللاعب الأفضل في كأس العالم، كان يجب أن يكون نيمار، خاصة بعد خروج ميسي ورونالدو من البطولة، وهذا وضع الكثير من الضغط عليه. أدرك تمامًا هذا الشعور، لكن الضغط عليه أكبر بعشرات الآلاف من المرات مما هو في بلجيكا، حين توقع مني الناس الكثير أيضًا في 2014".

"الدولة والجماهير والصحافة، كان الكل يقول نيمار نيمار نيمار، كل شيء كان منوط بنيمار. كانت هستيريا مبالغ بها، إن فزنا الفضل لنيمار وإن خسرنا نيمار هو المذنب. وكأن الـ22 لاعبًا الآخر في منتخب البرازيل لم يكن لهم أي دور".

أتم قائلًا "نحن لن نتحدث، فهو لا يُجيد الإنجليزية كثيرًا. كان الأمر كله بالإشارات، دون كلام. كانت لحظة صعبة وأردت أن أمنحه الاحترام الذي يستحقه، هو لاعب كبير ولحظته ستأتي بالتأكيد، ربما في كأس العالم القادمة".