أليجري: بن عطية خارج مباراة السوبر ضد ميلان

المدافع المغربي لن يلعب في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن مهدي بن عطية لن يلعب في السعودية أمام ميلان، نتيجة الإصابة.

وخرج بن عطية من التشكيل الأساسي لمباراة يوفنتوس أمام بولونيا في ثمن نهائي كأس إيطاليا بعد تعرضه لإصابة في تدريبات الإحماء وشارك جيورجيو كيليني بدلًا منه، وتمكن الفريق من الفوز 2-0 والتأهل لربع نهائي البطولة.

وأبدى المدرب أليجري رضاه عن الفوز خاصة أن مواجهة بولونيا بعد التوقف الشتوي لم تكن سهلة على حد وصفه، كما أثنى على أداء لاعبيه خاصة فيديريكو بيرنارديسكي ومويس كين صاحبا هدفي اللقاء وكذلك الظهير ليوناردو سبيناتزولا مؤكدًا أن غياب عدد من اللاعبين أبرزهم ماريو ماندجوكيتش للإصابة يُضاعف من أهمية مثل هؤلاء اللاعبين.

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وأضاف حول مواجهة ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي مساء الأربعاء القادم "مباراة الأربعاء هي بطولة من مباراة واحدة، خسرناها بالفعل أمام ميلان بركلات الجزاء الترجيحية، ولذا نأمل على الأقل ألا نصل للوقت الإضافي وركلات الجزاء الترجيحية. نحن جاهزون للعب".

وأتم قائلًا في تصريحاته لقناة راي سبورت "بن عطية اشتكى من آلام بسبب التهاب في المفصل خلال تدريبات الإحماء، لذا لن يكون معنا في جدة. نحن كذلك دون أندريا بارزالي لكن نأمل في عودة جواو كانسيلو".