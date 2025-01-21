فيديو | بعد تقليله منه لصالح هازارد .. كورتيس جونز يصالح محمد صلاح برد فعل مفاجئ خلال مواجهة ليفربول وليل

لم يكتف بصناعة الهدف له فقط..

يبدو أن غضب جماهير ليفربول من تصريح لاعبها كورتيس جونز الذي قلل به من زميله محمد صلاح أتى بثماره، وقرر الأول مصالحة مو، خلال مواجهة ليل.

ليفربول يستضيف ليل الفرنسي حاليًا على استاد أنفيلد، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة إحراز صلاح الهدف الافتتاحي بعدما استقبل تمريرة بينية رائعة من جونز في وسط ملعب، انطلق بها المصري حيث منطقة جزاء ليل، قبل أن يستغل تقدم حارس الخصم لوكاس شيفالير ويسدد الكرة في الشباك بنجاح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قبل تلك المباراة، قال جونز في تصريحاته لشبكة "تي إن تي سبورتس": "لا أرى أن الناس يعطون هازارد حقه، ربما شهدنا مقارنات بينه وبين صلاح، إذا سألتني من الأفضل كلاعب كرة قدم سأقول هازارد، بينما إذا كان علي أن أختار واحدًا منهما في فريقي سأختار صلاح للأهداف والتمريرات الحاسمة وكل شيء يقدمه"، وهو ما أغضب جماهير ليفربول منه.

لكن لاعب الوسط الإنجليزي لم يصالح الجناح المصري فقط بصناعة هدفه في المباراة، إنما كذلك برد فعله احتفالًا به..

الإنجليزي اصطحب صلاح أمام مدرجات جماهير الريدز، وبدأ باحتضانه مشيرًا إليه أمام المشجعين، وكأنه يصحح من تصريحاته.