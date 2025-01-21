الملك المصري تجاهله.. تصريح "هازارد أفضل من صلاح" يثير استهجان جماهير ليفربول!

هل جانب الصواب النجم الإنجليزي؟

أثار تصريح كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول، بشأن المقارنة بين محمد صلاح وإيدن هازارد، وأن الأفضلية لصالح البلجيكي كـ"لاعب كرة قدم" على حد تعبيره، استهجانًا واسعًا بين جماهير الريدز.

وقال جونز في تصريحات لريو فيرديناند عبر شبكة "تي إن تي سبورتس": "كلاعب اعتدت أن أتطلع إليه في نشأتي، وأن أصبح مثله، وأن أعجب بكرة القدم التي يقدمها، أرى أنه إيدن هازارد".

وأضاف: "لا أرى أن الناس يعطون هازارد حقه، ربما شهدنا مقارنات بينه وبين صلاح، إذا سألتني من الأفضل كلاعب كرة قدم سأقول هازارد، بينما إذا كان علي أن أختار واحدًا منهما في فريقي سأختار صلاح للأهداف والتمريرات الحاسمة وكل شيء يقدمه".

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هذا التصريح أثار استهجانًا واسعًا من جماهير الريدز، فأحد الحسابات كتب: "جونز يرى أن هازارد أفضل من صلاح.. أرى أننا ندين بشكر لكريستيانو رونالدو" ثم نشر لقطة الفيديو التي تظهر رونالدو وهو يركل جونز عدة مرات على الأرض خلال إحدى مباريات مانشستر يونايتد وليفربول.

حساب آخر أعاد نشر فيديو يظهر نجم هجوم الريدز داروين نونيز، وهو يفضل "الملك المصري" على كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في إشارة إلى أن جونز جانبه الصواب تمامًا في تفضيل هازارد عليه.

وبينما لم يتمن البعض أن يهاجم جمهور ليفربول جونز كما هاجموا جايمي كاراجر، فإن محمد صلاح نفسه تجاهل إلى الآن تصريحات جونز بشأن أفضلية هازارد عليه، وكعادته دائمًا يفضل أن يكون رده في الملعب.