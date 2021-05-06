هازارد عن صورته المستفزة: لم أقصد الإساءة لريال مدريد

النجم البلجيكي يعتذر لجماهير النادي الإسباني

أعرب إيدين هازارد جناح ريال مدريد، عن اعتذاره بسبب اللقطة التي انتشرت أمس الأربعاء، وهو يضحك بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ودع دوري الأبطال، بعد الخسارة من تشيلسي بهدفين نظيفين، في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب ستامفورد بريدج.

النتيجة جعلت مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/1 لصالح البلوز، ليتأهل الفريق اللندني لمواجهة مانشستر سيتي في النهائي.

ماذا فعل هازارد؟

هازارد تصدر العناوين بعد هذه المباراة، بسبب اللقطة التي انتشرت له وهو يضحك مع بعض لاعبي تشيلسي.

وهو المشهد الذي استفز جماهير ريال مدريد كثيرًا، حيث فسره البعض بأن اللاعب لا يهتم بفريقه الحالي، وذهب للاحتفال مع زملائه بفريقه السابق.

الأمر وصل إلى انتشار بعض الأنباء حول غضب إدارة النادي الإسباني من النجم البلجيكي وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كيف علق هازارد على هذه اللقطة؟

جناح ريال مدريد قرر اللجوء إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من أجل الاعتذار بعد هذه اللقطة.

وقال هازارد:"أنا آسف، لقد قرأت الكثير من الآراء اليوم ولم أقصد الإساءة لجمهور ريال مدريد أبدًا".

وأضاف:"لقد كان حلمي دائمًا اللعب لريال مدريد وجئت هنا من أجل الفوز، الموسم لا يزال مستمرًا، ويجب أن نكافح معًا من أجل الفوز بالدوري الإسباني".

ماذا قدم البلجيكي مع ريال هذا الموسم؟

صاحب الـ30 سنة ربما يمر بالموسم الأسوأ له طوال مسيرته، حيث غاب عن معظم مباريات الموسم بسبب الإصابة.

اللاعب شارك في 18 مباراة فقط مع ريال بمجموع 844 دقيقة، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف ولم يقم بأي تمريرة حاسمة.

كيف يبدو موقف الفريق في الدوري الإسباني؟

ريال أمامه 4 مباريات فقط على نهاية الليجا، ويلعب مواجهة غاية في الصعوبة ضد إشبيلية يوم الأحد القادم.

الفريق يأتي في المركز الثاني حاليًا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بالتساوي في الرصيد مع برشلونة الثالث بـ74 نقطة.

مواجهة إشبيلية سيعقبها لقاء آخر صعب ضد غرناطة ثم أتلتيك بيلباو، قبل اختتام الموسم ضد فياريال في 23 مايو الجاري.

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