هازارد: خلقت لريال مدريد، وعودة الجماهير ستساعدني!

إيدين هازارد يعلق على مستواه في ريال مدريد وإمكانية رحيل عن صفوف النادي.

أكد إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني على استحالة رحيله عن صفوف النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هازارد، وأكد خلالها أن اللعب لريال مدريد كان ضمن أحلامه وأن فكرة الرحيل لم تمر بخاطره.

ماذا قال هازارد عن ريال مدريد؟

وقال هازارد: "لم أفكر ولو للحظة واحدة في أمر الرحيل عن ريال مدريد، تلك الفكرة لم تعبر برأسي حتى".

وأكمل: "لن أغادر ريال مدريد وأنا أشعر بالفشل، أريد أن أثبت نفسي، لقد خلقت من أجل اللعب لذلك الفريق".

ماذا قال هازارد عن مستواه وملعب سانتياجو برنابيو؟

وأضاف: "لم ألعب بسبب الإصابات وفيروس كورونا والظروف التي لعبنا فيها بغياب الجماهير، عندما وقعت على عقود إنضمامي كنت أريد اللعب أمامهم".

وأردف عن ملعب الفريق: "أتمنى أن ينتهي العمل في الملعب قريبًا، وأن تعود المدرجات من جديد مليئة بالجماهير، أنا في حاجة لذلك".

ما هو سجل هازارد مع ريال مدريد؟

فقد هازارد فرصة المشاركة في 60 مباراة بشكل إجمالي حتى الآن مع ريال مدريد في كل البطولات منذ أن انضم للفريق قبل عامين.

النجم البلجيكي غاب عن 32 مباراة في الموسم الماضي، ولم يسجل حتى الآن في ريال مدريد سوى خمسة أهداف وثماني صناعات.

وأنهى هازارد الموسم مع ريال مدريد بشكل محبط للغاية، في ظل عدم فوز الفريق بأي بطولة وخسارة الدوري في اللحظة الأخيرة.

جدير بالذكر أن بلجيكا تخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية في مجموعة واحدة مع روسيا والدنمارك وفنلندا.

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