مبابي: لن أخون باريس، لكن هل البقاء معهم الأفضل لي؟

تلميح جديدة لاقترابه من ريال مدريد؟

ادّعى نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي أنه لا يعرف ما هي الخطوة المناسبة له في الميركاتو الصيفي بالبقاء أو الرحيل عن النادي الفرنسي.

ويبرز اهتمامًا كبيرًا من ريال مدريد بالحصول على توقيع صاحب الـ22 عامًا، في الوقت الذي يعرض فيه باريس تجديد عقده المُنتهي في صيف 2022.

ورغم تأكيدات رئيس باريس ناصر الخليفي على استمرار مبابي، إلا أن اللاعب وخلال تواجده مع منتخب فرنسا استعدادًا لليورو، صرّح أنه لم يتخذ قراره بعد.

مبابي قال "يجب أن أتخذ القرار الصحيح وهذا صعب، أحتاج إلى كل فرصة لاتخاذ قرار جيد".

كما أضاف الدولي الفرنسي "أنا في مكان يعجبني (باريس)، أشعر أنني بحالة جيدة، لكن هل هذا هو الأفضل لي؟ ما زلت لا أملك الإجابة حتى الآن".

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وواصل مبابي حديثه المثير "أعلم أن مشروع باريس سواءً بي أو من دوني هو مختلف للغاية، لكنهم يدركون ما أطلب لأنهم يعرفون أنني لن أخونهم".

وأتم "حتى تكون لاعبًا عظيمًا، ينبغي عليك أن تعرف كيف تتعامل في مثل هذه المواقف بصورة جيدة مع جميع الأطراف".

الجدير بالذكر أن كافة التقارير الواردة من إسبانيا تؤكد أن ريال مدريد لن يتخذ سوى الطرق المشروعة في ضم مبابي للحفاظ على طبيعة العلاقة الجيدة مع إدارة باريس سان جيرمان.