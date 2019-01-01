هازارد: المقارنة مع ميسي ورونالدو مستحيلة

اللاعب يتحدث كذلك عن رؤيته لكرة القدم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد إيدين هازارد تمامًا فكرة مقارنته بالثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وإن أكد أنه كان قريبًا منهم في فترة ما.

نجم تشيلسي يُعد أحد أفضل المواهب في كرة القدم الحالية، ويعيش موسمًا مميزًا بإحرازه لـ10 أهداف وصناعته لمثلهم رغم أنه لعب كثيرًا في دور المهاجم الوهمي الذي لا يُفضله كثيرًا.

اللاعب أجرى حوارًا مع مجلة فرانس فوتبول سُئل خلاله عن مقارنته باللاعبين، فأكد أنه كان قريبًا منهم في فترة ما، بقوله "كنت معهم على نفس الطاولة لمدة طويلة! حتى لو كانت مجرد 6 أشهر".

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أضاف "أنا في مستوً جيد منذ كأس العالم، أشعر بهذا وأراه في عيون الجماهير. سابقًا، كنت أرى في عيونهم رؤيتهم لي كلاعب ممتاز لكن هل أستحق أن أكون ضمن الأفضل؟".

"لكن هناك لحظة ما عليك الحفاظ على تواضعك، وبالنظر لما قدمه الثنائي خلال السنوات الـ10 الأخيرة، لا يُمكن أن أقارن بهما، مستحيل".

صاحب الـ28 عامًا تحدث كذلك عن رؤيته لكرة القدم، موضحًا أنه ليس من نوعية اللاعبين الذين يُمثل لهم عدد الأهداف والبطولات هاجس مهم، مضيفًا "أنا ربما بعيد عن أفضل اللاعبين في العالم. الأفضل يُفكرون بالأهداف والتمريرات الحاسمة والألقاب، لكن أنا لم أكن هكذا أبدًا".

أتم قائلًا "لذا نعم، ربما أكون مختلفًا. هناك الكثير من اللاعبين المحترفين مثلي، يلعبون للمتعة".