اختفاء الطائرة التي تحمل إيميليانو سالا إلى كارديف!

هل نحن مقبلون على خبر صادم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هل تُقبل كرة القدم على فاجعة جديدة تتعلق بمصير لاعب كارديف سيتي الجديد "إيميليانو سالا"، بعد اختفاء الطائرة التي تحمله إلى ناديه الجديد.

سالا الذي انضم للنادي الويلزي في صفقة قياسية من نانت كان على متن طائرة خاصة صغيرة متوجهة من المدينة الفرنسية إلى ويلز مساء أمس الإثنين، لكنها اختفت فجأة عن الرادار في منطقة منارة كاسكيتا في جزر القنال.

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وتوجهت قوات من الشرطة الفرنسية للمكان وتُواصل حتى الآن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة، وقد أكدت الشرطة لوكالة الأنباء إي أف بي أن المهاجم الأرجنتيني كان على متن الطائرة بالفعل.

يُذكر أن كارديف سيتي الناشط في البريميرليج كان قد أعلن ضم سالا لصفوفه مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، ليُصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.