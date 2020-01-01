هازارد: أحتاج للمزيد من اللياقة وكرة القدم

ماذا يحتاج هازارد بعد العودة من الإصابة؟

عاد نجم ريال مدريد إيدين هازارد ليجري تدريبات خفيفة بعد تعافيه من الإصابة والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية على مستوى الكاحل في فبراير الماضي.

وبدأ هازارد يستعيد عافيته ويخضع لتدريبات خاصة من أجل استعادة اللياقة والجاهزية للعودة إلى التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الموسم.

وحول ذلك، تحدث النجم البلجيكي يوم الإثنين في وسائل الإعلام الرسمية للنادي الملكي حيث قال بعد التدريب إنه يشعر بحالة جيدة وأفضل بكثير.

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وأضاف: "بالطبع أشعر بتحسن كبير بالعودة إلى التدريبات والأجواء الجماعية رفقة زملائي في الفريق، الآن ننتظر عودة كرة القدم واستئناف المباريات"

وتابع: "بعد شهرين من الابتعاد، أحتاج إلى المزيد من العمل لاستعادة لياقتي البدنية والمزيد من التدرب بالكرة. أريد فقط أن أكون جاهزًا للمباراة التالية"

وأردف: "الآن الدورات التدريبية تسير بشكل أفضل، يمكننا التدريب أكثر كما نحب، كان الأسبوع الأول غريبًا بعض الشيء، ولكن الآن يمكننا العمل مرة أخرى في مجموعة ومع حراس المرمى أيضًا"

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يذكر أن هازارد بدأ يجري تدريبات خاصة من خلال الركض ولمس الكرة في المنزل، ولكنه يحتاج إلى مزيد من العمل فوق العشب وفي أجواء التدريبات المعتادة.