أخبار سعيد لريال مدريد؟ هالاند يتفق مع بوروسيا دورتموند على الرحيل

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن نادي بوروسيا دورتموند قد اتفق مع لاعبه إرلينج هالاند على رحيله في أي وقت بشرط وحيد، فهل يتحرك ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن بوروسيا دورتموند الألماني قد اتفق مع لاعبه النرويجي إرلينج هالاند على رحيله في أي وقت مناسب لكل الأطراف.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الاتفاق على بقاء اللاعب حتى صيف 2022 على أن يصبح لديه شرط جزائي بعد ذلك يسمح له بالرحيل لن يعرقل فكرة الانتقال عن بوروسيا دورتموند قريبًا، بالأخص لو كان المفاوض هو ريال مدريد أو أحد كبار القارة العجوز.

وأوضحت الصحيفة أن النادي اتفق مع وكيل اللاعب مينو رايولا خلال فترة التفاوض على السماح له بالرحيل لأحد كبار أوروبا في الصيف لو جاء العرض المناسب.

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وبحسب ما أكدت الصحيفة فذلك العرض لا يمكن أن يكون أقل من 120 مليون يورو على الأقل، في ظل المستويات المذهلة التي يقدمها اللاعب.

وكان اللاعب قد ظهر بشكل مميز رفقة بوروسيا دورتموند خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث انضم في يناير وأصبح ضمن أفضل لاعبي الدوري الألماني بالفعل في أسابيع قليلة.

وسجل هالاند هدف فريقه الأول في مباراة يوم السبت الماضي ضد شالكه والتي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الألماني، وهي أول مواجهة تقام منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن قيمة انضمام هالاند لصفوف بوروسيا دورتموند بشكل رسمي لم تتجاوز الـ 20 مليون يورو، بجانب 23 مليون يورو حصل عليهم وكيله ووالده.