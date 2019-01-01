هازارد: أتمنى مقابلة تشيلسي كل عام مع ريال مدريد

البلجيكي أخيراً إلى مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نشر النجم البلجيكي إيدن هازارد رسالة لتوديع جماهير تشيلسي بعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وأشار بها لمدى صعوبة ترك الفريق.

ريال مدريد أعلن الجمعة إتمام ضم هازارد من صفوف النادي اللندني بعد فترة طويلة من التكهنات عن ميعاد إتمام الصفقة.

وقال هازارد عبر "فيسبوك": "ترك تشيلسي هو أكبر وأصعب قرار في مسيرتي حتى الآن، أحببت كل لحظة ولم أفكر أبداً في الرحيل".

منذ بداية الألفية الجديدة ضم ريال مدريد 5 نجوم من صفوف تشيلسي 🔵



▪️ روبين

▪️ ريكاردو كارفاليو

▪️ مايكل إيسيان

▪️ تيبو كورتوا

▪️ إيدين هازارد pic.twitter.com/luT3vLKpLd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

زميل هازارد في بلجيكا: اتخذ قرار ريال مدريد منذ فترة

وواصل: "سواء كنا في جولة بأمريكا، أمام سندرلاند ليلة ثلاثاء، في روسيا الخميس، وبالطبع كل مباراة على البريدج، دائماً ساندتوني للعب".

وأضاف البلجيكي: "تشيلسي وبالأخص جمهوره سيكونون دوماً شيئاً خاصاً لي، الموسم المقبل سأتابع الفريق أولاً، أتمنى أن نتواجه في دوري الأبطال كل موسم".

هازارد لعب 352 مباراة في مختلف المسابقات بقميص تشيلسي وسجل 110 هدفًا منذ انضمامه من ليل في 2012.