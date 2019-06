رسمياً - ريال مدريد يعلن التعاقد مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الجمعة، عن تعاقده بشكل رسمي مع الجناح البلجيكي إدين هازارد.

العديد من التكهنات أثيرت حول موقف هازارد من الرحيل عن تشيلسي، والانتقال لخوض رحلة جديدة مع ريال هذا الصيف، بعد رفضه تمديد عقده مع البلوز.

النادي الإسباني حسم الجدل تماماً، بعدما أكد عبر موقعه الرسمي عن ضم النجم البلجيكي، ليكون ثالث صفقات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بسوق الانتقالات الحالي.

وعلى الجانب الآخر نشر تشيلسي بياناً جاء فيه:"لقد توصلنا لاتفاق مع ريال مدريد من أجل إدين هازارد".

We have reached an agreement for the transfer of Eden Hazard to .



We would like to wish Eden well as we say a fond goodbye.#ThankYouEden