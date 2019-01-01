رسمياً - ريال مدريد يعلن التعاقد مع هازارد

أخيراً وبعد طول انتظار النجم البلجيكي ينضم للميرينجي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الجمعة، عن تعاقده بشكل رسمي مع الجناح البلجيكي إدين هازارد.

العديد من التكهنات أثيرت حول موقف هازارد من الرحيل عن تشيلسي، والانتقال لخوض رحلة جديدة مع ريال هذا الصيف، بعد رفضه تمديد عقده مع البلوز.

النادي الإسباني حسم الجدل تماماً، بعدما أكد عبر موقعه الرسمي عن ضم النجم البلجيكي، ليكون ثالث صفقات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بسوق الانتقالات الحالي.

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وعلى الجانب الآخر نشر تشيلسي بياناً جاء فيه:"لقد توصلنا لاتفاق مع ريال مدريد من أجل إدين هازارد".

We have reached an agreement for the transfer of Eden Hazard to .



We would like to wish Eden well as we say a fond goodbye.#ThankYouEden — FC (@ChelseaFC) June 7, 2019

وأضاف:"نودع إدين بخالص الحب ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

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ووفقاً لبعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال هازارد للميرينجي كلفت خزائن ريال 88 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ترتفع هذه القيمة بإضافة بعض الحوافز والمكافآت لتصل إلى 124 مليون.

ويأتي تعاقد ريال مع الدولي البلجيكي، بعدما ضم المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانفكورت.

يذكر أن هازارد نجح في تسجيل 110 هدف وصنع 92، في 352 مباراة رسمية لعبها بقميص تشيلسي، منذ انتقاله للفريق قادماً من ليل الفرنسي في 2012.

وتمكن البلجيكي في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي مرتين مع البلوز، بالإضافة للقب آخر كأس اتحاد ولقب كأس الرابطة، ولقبين آخرين بالدوري الأوروبي.